Calciomercato: Amrabat-Rrahmani-Kumbulla l'oro del Verona. Napoli e Inter...

Sofyan Amrabat, Amir Rrahmani, Marash Kumbulla, arrivati in sordina, grazie al grande lavoro di Ivan Juric si sono imposti da assoluti protagonisti in questo primo scorcio di campionato tanto da diventare protagonisti assoluti del mercato.

Verona di Juric, che gioielli: Amrabat-Rrahmani-Kumbulla, il trio che fa impazzire le big. Calciomercato news

Nessun dubbio sul loro futuro, per Amrabat e Rrahmani, il futuro si tingera’ d’azzurro, il Napoli ha raggiunto un’intesa di massima con l’Hellas Verona per la prossima estate. Una doppia operazione da trentacinque milioni di euro, pronto un contratto quadriennale per il primo, con il quale si stanno limando gli ultimi dettagli sulla base d’ingaggio prevista da un milione e ottocento mila euro netti, per Rrahmani, un corteggiamento breve ma efficace quello del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che si è gettato all’assalto del calciatore, convinto più che mai che possa fare al caso del nuovo Napoli da rifondare per la prossima stagione. Discorso diverso invece per Kumbulla, il suo futuro poteva essere a tinte azzurre, ma invece a meno di clamorosi colpi di scena, il centrale classe 2000 sarà un calciatore dell’Inter, con i nerazzurri che hanno strappato agli scaligeri un diritto di prelazione per la prossima stagione. Per ora l’Inter non libera Di Marco, in attesa che arrivi la definitiva fumata bianca per un laterale. Da quanto ci risulta, Conte avrebbe promosso a pieni voti il centrale per la sua personalità nonostante la giovanissima età, e la facilità di adattarsi ai cambi tattici.

Il grande lavoro di scouting e semina dell’Hellas ripagato dalle future plusvalenze. Onore al Verona, nessuno ci avrebbe scommesso un euro eppure Juric vola in classifica...