Calciomercato Chelsea, 2 no: Biabiany (dal giocatore) e Candreva (dall'Inter)

CHELSEA, DUE OFFERTE E DUE NO DALL'INTER PER CANDREVA



Il Chelsea ha presentato due offerte per strappare Antonio Candreva all'Inter e ha ricevuto due no. Prima i blues hanno messo sul piatto 27 milioni, poi alzato la posta a 30 milioni di euro. In entrambi i casi la dirigenza di Suning ha rifiutato le proposte di Abramovic che sperava di fare un regalo last minute ad Antonio Conte.



BIABIANY DICE NO AL CHELSEA E RESTA ALL'INTER



Nelle scorse ore il Chelsea aveva provato a prendere anche Jonathan Biabiany. Conte lo voleva a Londra, e l'Inter in quel caso era disponibile a trattare anche perché il giocatore pare essere ormai dal progetto tecnico di Pioli. Ma Biabiany ha detto no, scegliendo di rimanere a Milano a frotne di un trasferimento a Londra dove probabilmente avrebbe continuato a far panchina.