Calciomercato, con l'inflazione è Ronaldo (il Fenomeno) il più caro di sempre

Neymar guida la classifica degli acquisti più costosi nella storia del calciomercato mondiale, ma tenendo conto dell’inflazione e delle condizioni economico-finanziarie odierne il colpo più importante è quello di Ronaldo, non Cristiano ma il Fenomeno. A scrivere la nuova graduatoria degli acquisti più esosi è stato il portale PlayRatings, portale italiano specializzato nel calcolare il valore dei calciatori secondo criteri che tengono conto anche della popolarità e di altri fattori.

RONALDO IL FENOMENO

Secondo Playratings, rivalutando gli acquisti secondo l’inflazione e tenendo nella giusta considerazione le condizioni economiche attuali – in primis il business che ruota oggi intorno al calcio a livello globale – l’accordo tra Inter e Barcellona nel 1997 per Ronaldo è il più costoso di sempre. Il Fenomeno brasiliano, pagato all’epoca “solo” 48 miliardi di lire, oggi equivarrebbe a 433 milioni di euro, esattamente 211 in più rispetto ai 222 milioni pagati dal Psg – sempre al Barcellona – per il cartellino di Neymar.

MARADONA E PLATINI SUL PODIO

Al secondo posto un altro giocatore arrivato in Serie A, ma questa volta negli anni ’80. Si tratta di Diego Armando Maradona, strappato al Barcellona – neanche a dirlo – nel 1984 per 13,5 miliardi di lire, pari a 346 milioni di euro odierni. Seguono al terzo posto, a pari merito, Michel “Le Roi” Platini, dalla Juventus al Saint-Etienne, e Christian Vieri, dall’Atletico Madrid alla Lazio, con un valore che oggi arriverebbe a 334 milioni di euro.

SEGUONO VAN BASTEN E BATISTUTA

La top five stilata da Playratings si chiude con Marco Van Basten dall’Ajax al Milan (328 milioni di euro) e Gabriel Omar Batistuta, attaccante argentina passato dalla Fiorentina alla Roma nell’estate del 2000 per una cifra che oggi sarebbe l’equivalente di 281 milioni di euro. Una somma ancora lontana da quella spesa per Neymar o dalla Juventus per De Ligt, ultimo colpo del calciomercato di quest’anno.

