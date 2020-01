Calciomercato, Inter scatenata: non solo Eriksen. I colpi e le trattative

Calciomercato, Inter pigliatutto: poker di colpi per sognare in grande

L’Inter non si ferma, e prepara i botti di inizio anno per sognare sempre più in grande: l’obiettivo era cercare di colmare il gap con la Juventus e accontentare in tutto e per tutto Antonio Conte per tentare l’assalto non solo al campionato ma anche di ben figurare in Europa League.

Calciomercato Inter, Spinazzola-Politano

La pazza giornata nerazzurra ha portato dopo lunghe ore di riflessione al nuovo riavvicinamento con la Roma per lo scambio che fa riabbracciare i giallorossi al figliol prodigo Matteo Politano, e permette ad Antonio Conte di avere a disposizione una pedina duttile in grado di poter fare la differenza come Alessio Spinazzola.

Gli accordi tra i calciatori e i club erano stati già trovati, con l’esterno che guadagnerebbe in giallorosso in due milioni di euro e l’ex Atalanta e Juventus, due milioni e settecento mila euro in nerazzurro. Operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a quindici presenze per entrambi, una sorta di prestito con diritto mascherato.

Non solo un esterno di fascia per Conte.

Calciomercato Inter, Young dal Manchester United

L’Inter ha mantenuto la promessa fatta a Young, ed ha accelerato, ottenendo il placet dei Red Devils, per cui i nerazzurri verseranno nelle casse un milione e mezzo di euro.

Calciomercato Inter, Eriksen: vicino l'accordo con il Tottenham

Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno però preparando il vero colpo da novanta che rischierebbe di sconvolgere gli equilibri, quel Christian Eriksen che non è stato mai così vicino all’Inter. I meneghini hanno alzato la proposta al Tottenham sforando il muro dei quindici milioni di euro, con il centrocampista danese c’è l’accordo per un contratto fino al 2024. Cena milanese tra l’agente del calciatore e Beppe Marotta per preparare l’assalto finale.

Calciomercato Inter, si lavora per Giroud

Chi invece attende spasmodicamente di diventare nerazzurro e’ Olivier Giroud con cui l’Inter ha un accordo totale per un contratto da due anni e mezzo e cinque milioni di euro per il Chelsea per liberarlo.

Calciomercato Inter: Gabigol Vecino e le cessioni

Porte girevoli nerazzurre: per Gabigol c’è sempre il Flamengo, Matias Vecino ha detto si al Tottenham, verra’ ceduto in prestito Valentino Lazaro, Newcastle in vantaggio sul Genoa, il Cagliari insiste per Pinamonti, Di Marco in dirittura all’Hellas Verona, Sebastiano Esposito può essere ceduto in prestito.

Calciomercato Inter, Mertens, Chong e i colpi in prospettiva

Per la prospettiva occhi vigili su Dries Mertens in scadenza, su Chong, stellina del Manchester United, diritto di prelazione ottenuto per Kumbulla, richiesto da mezz’Europa. Discorso per il momento solo sfiorato per Amrabat senza affondare il colpo, per Tonali, momento di riflessione, con la Juventus, Psg e Barcellona in sottofondo ma questa è un’altra storia. L’Inter pensa al presente, i quattro colpi da Oscar sono ad un passo...