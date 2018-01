Calciomercato, Lassana Diarra al Paris Saint Germain

CALCIOMERCATO: PSG. UFFICIALE INGAGGIO DI LASSANA DIARRA FINO AL 2019

Il Psg ha ufficializzato l'ingaggio di Lassana DIARRA fino al giugno del 2019. Il centrocampista francese, 32enne parigino, arriva a parametro zero dopo la rescissione consensuale del contratto che lo legava all'Al-Jazira. Ex di club come Chelsea, Arsenal, Real Madrid e Marsiglia, DIARRA aggiunge un'altra big alla sua carriera. "Sono davvero felice di poter vestire finalmente la maglia della squadra della mia citta' -le parole del neo giocatore del Psg -. Ho realizzato il mio sogno e adesso tocca a me dimostrare che il club ha avuto ragione a puntare su di me". "Siamo felici di accogliere un giocatore di grande qualita' come Lassana - le parole del presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi -, la sua esperienza dara' una risorsa in piu' al nostro staff in questa emozionante seconda parte di stagione".