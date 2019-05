Calciomercato, Lukaku addio Manchester United: Inter favorita sulla Juventus

Romelu Lukaku potrebbe sbarcare in Serie A. Nelle scorse ore - secondo The Sun - c'è stato incontro fra il 26enne attaccante belga, di rientro dalle vacanze in America, e il Manchester United per parlare di futuro. E dalla societa' sarebbe arrivato il via libera per una sua cessione in Italia. Inter e Juventus sono da tempo sulle tracce del giocatore, con i nerazzurri favoriti. Lukaku piace molto ad Antonio Conte che già aveva pensato a lui ai tempi del Chelsea.

Lukaku-Inter? Manchester United sogna Skriniar. Ipotesi Perisic

I Red Devils, pero', non intendono fare sconti: chi vorra' il giocatore, dovra' mettere sul piatto gli 85 milioni di euro pagati due anni fa dal Manchester United all'Everton. Il club inglese avrebbe pero' aperto anche alla possibilita' di inserire delle contropartite. In prima fila per il bomber belga ci sarebbe l'Inter: Lukaku e' un vecchio pallino di Antonio Conte e giocatori come Skriniar (che pero' ha appena rinnovato) e Perisic potrebbero essere presi in considerazione dai Red Devils nella trattativa. Attenta alla situazione anche la Juventus, ma i nerazzurri sono dati per favoriti. Lukaku quest'anno ha messo insieme 32 presenze in Premier League con 12 gol, mentre in Champions League ha disputato 9 gare, con due reti all'attivo (la doppietta a Parigi nella vittoria per 3-1 del Manchester United nel ritorno degli ottavi di finale contro il Psg).