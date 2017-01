Calciomercato, Milan: Marsiglia su Lapadula



Marsiglia su Gianluca Lapadula. Secondo L'Equipe c'è stato un incontro a inizio settimana tra il ds del club francese, Andoni Zubizarreta, e l'attaccante del Milan.

La squadra allenata da Rudi Garcia continua a sondare il campionato italiano. Il summit tra Zubizarreta e Lapadula sarebbe avvenuto all'inizio di questa settimana, in Italia, in occasione del viaggio del direttore sportivo per Patrice Evra, trasferitosi dalla Juve al club francese.



Lapadula-Marsiglia, 20 milioni per strapparlo al Milan



Il Milan non ha intenzione di lasciar partire l'attaccante, che rappresenta l'alternativa a Carlos Bacca, ma in caso di offerta importante, ovviamente dovrebbe rifletterci. I rossoneri, secondo L'Equipe, valutano Lapdaula circa 20 milioni di euro. Il 27enne attaccante venne pagato 9 mln questa estate e sin qui ha segnato 4 gol con 2 assist. Nelle scorse ore erano uscite voci su un'offerta dalla Cina per Kucka, ma il Milan ha detto no per il centorcmapista slovacco, punto fermo della squadra di Montella.