Calciomercato, Payet choc: "West Ham vendimi o mi rompo un ginocchio"



Dimitri Payet ha minacciato il West Ham che ha il suo cartellino: se non lo venderà in questa sessione del calciomercato, lui si romperà il ginocchio. Il 29enne centrocampista offensivo della nazionale francese vuol lasciare la Premier League. Il West Ham aveva rifiutato una prima offerta del Marsiglia di 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Chiede 30 mln per il cartellino di Payet.



PAYET: "WEST HAM VENDIMI O MI ROMPO IL GINOCCHIO"



"Non vestirò mai più la maglia del West Ham, ho fatto tanto per il club e potrebbero anche ricambiare. Se non dovessero vendermi, giuro sul mio pene che mi romperò le ginocchia da solo".



WEST HAM, PAYET: "VOGLIO ANDARE AL MARSIGLIA"



"Sono un essere umano e ho il pieno diritto di scegliere il mio futuro, che per me è solo all'OM". Payet ha ammesso di voler tornare nel Marsiglia che lo ha aveva venduto al West Ham nel 2015 dopo un biennio in cui aveva collezionato 72 presenze e 15 gol.