Calciomercato, Politano sempre più vicino alla Roma

Sembrava poter essere decisamente rossonero il futuro di Matteo Politano, e invece tutto potrebbe tornare ad essere più familiare del previsto per l’esterno in uscita dall’Inter.

POLITANO-ROMA, SPINAZZOLA-INTER, SCAMBIO DI MERCATO SEMPRE PIU' CONCRETO

La Roma ha accelerato e ha messo la freccia per assicurarselo, contatti fitti e continui con l’Inter, si studia la formula giusta anche con un possibile inserimento di Leonardo Spinazzola all’interno dell’operazione.

L’ex Juventus e Atalanta piace molto ad Antonio Conte, e i nerazzurri in attesa di segnali dal Manchester United per Young starebbero studiando la formula giusta. Il calciatore avrebbe rifiutato la possibilità Fiorentina, non tentato dal progetto, con il Napoli che si è defilato. Dopo l’infortunio di Zaniolo, a cui vanno gli auguri di pronta guarigione, la Roma ha scelto Politano per dare nuova linfa al reparto offensivo, tra le idee c’era anche Suso, per cui il direttore sportivo giallorosso Petrachi avrebbe incassato il si di massima dal suo Entourage, in prima fila c’è però Politano. Lì dove tutto iniziò, Politano e un ritorno all’antico più che mai, la Roma può diventare realtà...