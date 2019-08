Calciomercato, Rugani e Kessie: assalto del Wolverhampton

Rugani, Wolverhampton e Arsenal sul difensore della Juventus

Il Wolverhampton starebbe pensando al difensore della Juventus Daniele Rugani. Stando a quanto riportato dal 'Times', il club inglese avrebbe presentato un'offerta di 32 milioni di euro per il centrale bianconero, per cui la Juventus ha da poco rifiutato una proposta di prestito biennale dall'Arsenal. Situazione intricata, infatti Rugani è più attratto dai Gunners che dai Wolves.

Kessie: Wolverhampton ci prova. Ma il centrocampista del Milan...

Wolverhampton che anche a un altro giocatore del Milan dopo Cutrone: si tratta di Kessie. Il centrocampista ivoriano piace al club inglese - e la sua cessione favorirebbe un colpo in entrata (torna caldo il nome di Praet della Sampdoria) - ma non è convinto di questa destinazione in quanto cerca un club di livello superiore o un ingaggio più ricco.

Tra l'altro il club di via Aldo Rossi valuta non meno di 35 milioni di euro il cartellino del giovane centrocampista, somma che dall’Inghilterra potrebbe non arrivare.

Manca pochissimo alla chiusura del mercato inglese, il Milan ci proverà fino alla fine a sistemare l'ex Atalanta. I rossoneri restano vigili anche su Correa, però dall'Atletico Madrid sin qui non arrivano segnali di sconto rispetto ai 50 milioni richiesti per la cessione dell'attaccante argentino.