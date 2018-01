CALCIOMERCATO: NAPOLI, DE LAURENTIIS 'VOTA' VERDI. INTRIGO PASTORE. CALCIOMERCATO NEWS

Il Napoli ha in testa solo Simone Verdi. A svelare definitivamente la preferenza partenopea per il rinforzo in attacco e' il presidente Aurelio De Laurentiis, secondo cui il bolognese "sarebbe lo spartito piu' idoneo perche' e' gia' stato allenato da Sarri mentre Deulofeu sarebbe piu' un salto nel buio". Piu' chiaro di cosi'…Dipende tutto da Verdi, visto che l'accordo tra i due club (attorno ai 25 milioni) c'e' gia': al ritorno dalla vacanza a Dubai arrivera' la risposta definitiva del talento scuola Milan, in grado di ricoprire tutti i ruoli d'attacco. Ufficiale l'arrivo di Zinedine Machach (contratto fino al 2022). Andra' via Emanuele Giaccherini (la conferma dal suo agente, Chievo opzione gradita), mentre Gerard Deulofeu sarebbe dunque una seconda scelta, il Barcellona e' pronto a cederlo anche in prestito ma soltanto con l'obbligo di riscatto, una soluzione che l'Inter - altra pretendente dell'ex Milan - non e' in grado di onorare, almeno in questa finestra di mercato. Piero Ausilio e Walter Sabatini avrebbero messo le mani su Rafinha Alcantara, sul quale pesano incognite di ordine fisico (ultima partita ad aprile) piu' che tecnico. Per il brasiliano, di passaporto spagnolo, la strada del prestito secco, con diritto di riscatto e bonus, e' fattibile. Luciano Spalletti vorrebbe rinforzare la mediana anche con Ramires: aperture chiare dal giocatore ex Chelsea ieri, ma anche Fabio Capello, tecnico del Jiangsu Suning, non ha escluso l'addio. C'e' un vero intrigo attorno a Javier Pastore, sempre in cima alla lista di Spalletti. Dopo la 'punizione' (come Edinson Cavani) e la multa per aver ritardato il rientro dalle vacanze natalizie, il Flaco e' stato tirato in ballo dal capitano del Psg, Thiago Silva: "Credo che abbia detto alla societa' di voler andare via", le parole dell'ex Milan. Ma proprio Pastore risponde via social al suo capitano: "Non ho mai parlato con Thiago Silva dei miei problemi o del mio futuro e non ho messo nessuno sotto pressione, non e' il mio stile. Ripeto: il mio sogno e' di essere l'ultimo ad andare via, sono sempre stato fedele al Psg e non e' vero che voglio andarmene. Mi piacerebbe anzi rimanere qui fino al termine della mia carriera". Il Santos aspetta il ritorno del figliol prodigo. Jose' Carlos Peres, presidente del Peixe, manifesta tutto il suo ottimismo sulla trattativa per riportare in Brasile Gabriel Barbosa. "Stiamo discutendo con l'Inter - spiega - Abbiamo fatto la nostra proposta e speriamo nel suo ritorno. Col giocatore c'e' l'accordo, ma dipende dall'Inter". La Roma ha iniziato a sfoltire la rosa: e' ufficiale il prestito di Leandro Castan al Cagliari, ma per arrivare a Matteo Darmian bisogna prima cedere Bruno Peres: Benfica e Galatasaray sull'ex Torino, valutato 8-9 milioni di euro. Aleix Vidal (Barcellona) e' invece vicino al Siviglia di Vincenzo Montella. Il Genoa punta Manuel Locatelli e sul ritorno di Mimmo Criscito, non mancano le richieste per Federico Ricci: e' in pole il Crotone, che ha ingaggiato in prestito con obbligo di riscatto Marco Capuano dal Cagliari. Sfumata quindi l'opzione Lorenzo Tonelli (Napoli). Altro rinforzo per il Verona. Dopo Matos, l'Hellas si assicura in prestito dal Bologna, fino al termine della stagione, l'attaccante Bruno Petkovic. Via dal Bologna anche Marios Oikonomou, in prestito al Bari (prima parte di stagione alla Spal). Il Benevento ha chiesto Luigi Sepe, ma il Napoli considera incedibile il vice di Pepe Reina. Il Torino e' sulle tracce di Muhamed Besic, 25enne centrocampista bosniaco dell'Everton. Due parentesi: Paolo De Ceglie riparte dal Servette (serie B svizzera), Rubinho torna a giocare in patria, all'Avai. Molto attivi i club di B. Il Palermo ha ufficializzato l'ingaggio dal Venezia dell'attaccante Stefano Moreo. I lagunari salutano anche Giuseppe Caccavallo, passato al Catania. Francesco Corapi passa dal Parma al Trapani, mentre l'Ascoli rinnova con Guillaume Gigliotti fino al 2020. Doppio colpo per il Cesena, che ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento in prestito di Simone Emanuello ed Emanuele Suagher.

CALCIOMERCATO: ETO'O CERCA SQUADRA IN BRASILE. CALCIOMERCATO NEWS

Dopo Spagna, Italia, Russia, Inghilterra e Turchia, Samuel Eto'o guarda al di la' dell'Oceano. Secondo "Globoesporte.com", l'ex attaccante di Barcellona, Inter e Sampdoria, oggi all'Antalyaspor, avrebbe dato mandato all'agente Leo Rabello di cercargli una squadra in Brasile. Eto'o, 36 anni, chiede un ingaggio alto ma alla portata di alcuni club. Fra questi, per esempio, il Palmeiras al quale Rebello avrebbe offerto il giocatore ma senza successo. Al momento l'ipotesi piu' calda sarebbe il Vasco da Gama: Julio Brant, candidato alla presidenza del club carioca, avrebbe anche incontrato gli agenti del bomber camerunense lunedi' scorso in un ristorante di Parigi ma l'esito della trattativa e' ovviamente legato al risultato delle elezioni nel club, in programma lunedi' prossimo. All'Antalyaspor dal 2015, Eto'o ha siglato in questa stagione 6 gol in 15 partite.

CALCIOMERCATO: REAL MADRID-NEYMAR GRANDE SOGNO ESTIVO

Neymar resta il grande sogno del Real Madrid. Secondo "Marca", i blancos stanno progettando un colpo a effetto per il mercato estivo, con Florentino Perez disposto a fare un investimento importante per aggiungere un altro 'galactico' alla sua collezione. Del resto e' dall'arrivo di James Rodriguez nell'estate 2014 che il Real non mette a segno un acquisto top e l'indiziato principale per giugno e' l'ex blaugrana. I vari Kane, Hazard o Werner non sarebbero innesti all'altezza di Neymar, il cui eventuale arrivo al Real sarebbe paragonabile a quello di Luis Figo dal Barcellona. Serviranno parecchi soldi, tanti: "Marca" ipotizza un'operazione da 400 milioni di euro e al Real contano di far leva sulla volonta' del giocatore per convincere il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, a trattare. Del resto gia' in occasione del gala Fifa a Londra per la consegna dei Best Awards, Neymar avrebbe fatto arrivare alla delegazione madrilena il suo interesse a vestire la camiseta blanca, al punto che il Real ha deciso anticipare i piani di un anno visto che un tentativo per il brasiliano era stato programmato per l'estate 2019.

CALCIOMERCATO: NAPOLI-DEULOFEU FRENATO, INGAGGIO ALTO

Aurelio De Laurentiis e' uscito ieri allo scoperto dichiarando che preferirebbe Verdi a Deulofeu perche' piu' funzionale al gioco di Sarri ma a frenare l'arrivo al Napoli dell'esterno del Barcellona ci sarebbe anche la sua richiesta d'ingaggio. Secondo il quotidiano catalano "Sport", l'acquisto di Deulofeu costerebbe attorno ai 20 milioni di euro, cifra sulla quale ci sarebbe gia' un'intesa di massima fra le due societa', compresa la modalita' di pagamento (due tranche). Ma Deulofeu guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che potrebbe creare qualche tensione all'interno della rosa di Sarri e al quale lo spagnolo non intende rinunciare. Da qui la decisione del Napoli di prendere tempo, sperando di trovare la soluzione economica giusta.

CALCIOMERCATO: NAPOLI. PIACE ALVARO GARCIA DEL CADICE

Gerard Deulofeu non e' l'unico esterno d'attacco spagnolo nel mirino del Napoli. Secondo "As", emissari del club partenopeo sono attesi domenica a Cadice per seguire da vicino i progressi di Alvaro Garcia, 25enne rivelazione della Segunda Division, la serie B spagnola. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 8 milioni di euro che pero', in caso di promozione in Liga del Cadice, salira' a 15 milioni. Alvaro, gia' 5 gol in questa stagione, e' tenuto d'occhio anche da Valencia e Siviglia.