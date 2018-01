CALCIOMERCATO: ETO'O CERCA SQUADRA IN BRASILE. CALCIOMERCATO NEWS

Dopo Spagna, Italia, Russia, Inghilterra e Turchia, Samuel Eto'o guarda al di la' dell'Oceano. Secondo "Globoesporte.com", l'ex attaccante di Barcellona, Inter e Sampdoria, oggi all'Antalyaspor, avrebbe dato mandato all'agente Leo Rabello di cercargli una squadra in Brasile. Eto'o, 36 anni, chiede un ingaggio alto ma alla portata di alcuni club. Fra questi, per esempio, il Palmeiras al quale Rebello avrebbe offerto il giocatore ma senza successo. Al momento l'ipotesi piu' calda sarebbe il Vasco da Gama: Julio Brant, candidato alla presidenza del club carioca, avrebbe anche incontrato gli agenti del bomber camerunense lunedi' scorso in un ristorante di Parigi ma l'esito della trattativa e' ovviamente legato al risultato delle elezioni nel club, in programma lunedi' prossimo. All'Antalyaspor dal 2015, Eto'o ha siglato in questa stagione 6 gol in 15 partite.

CALCIOMERCATO: REAL MADRID-NEYMAR GRANDE SOGNO ESTIVO

Neymar resta il grande sogno del Real Madrid. Secondo "Marca", i blancos stanno progettando un colpo a effetto per il mercato estivo, con Florentino Perez disposto a fare un investimento importante per aggiungere un altro 'galactico' alla sua collezione. Del resto e' dall'arrivo di James Rodriguez nell'estate 2014 che il Real non mette a segno un acquisto top e l'indiziato principale per giugno e' l'ex blaugrana. I vari Kane, Hazard o Werner non sarebbero innesti all'altezza di Neymar, il cui eventuale arrivo al Real sarebbe paragonabile a quello di Luis Figo dal Barcellona. Serviranno parecchi soldi, tanti: "Marca" ipotizza un'operazione da 400 milioni di euro e al Real contano di far leva sulla volonta' del giocatore per convincere il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, a trattare. Del resto gia' in occasione del gala Fifa a Londra per la consegna dei Best Awards, Neymar avrebbe fatto arrivare alla delegazione madrilena il suo interesse a vestire la camiseta blanca, al punto che il Real ha deciso anticipare i piani di un anno visto che un tentativo per il brasiliano era stato programmato per l'estate 2019.

CALCIOMERCATO: NAPOLI-DEULOFEU FRENATO, INGAGGIO ALTO

Aurelio De Laurentiis e' uscito ieri allo scoperto dichiarando che preferirebbe Verdi a Deulofeu perche' piu' funzionale al gioco di Sarri ma a frenare l'arrivo al Napoli dell'esterno del Barcellona ci sarebbe anche la sua richiesta d'ingaggio. Secondo il quotidiano catalano "Sport", l'acquisto di Deulofeu costerebbe attorno ai 20 milioni di euro, cifra sulla quale ci sarebbe gia' un'intesa di massima fra le due societa', compresa la modalita' di pagamento (due tranche). Ma Deulofeu guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che potrebbe creare qualche tensione all'interno della rosa di Sarri e al quale lo spagnolo non intende rinunciare. Da qui la decisione del Napoli di prendere tempo, sperando di trovare la soluzione economica giusta.

CALCIOMERCATO: NAPOLI. PIACE ALVARO GARCIA DEL CADICE

Gerard Deulofeu non e' l'unico esterno d'attacco spagnolo nel mirino del Napoli. Secondo "As", emissari del club partenopeo sono attesi domenica a Cadice per seguire da vicino i progressi di Alvaro Garcia, 25enne rivelazione della Segunda Division, la serie B spagnola. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 8 milioni di euro che pero', in caso di promozione in Liga del Cadice, salira' a 15 milioni. Alvaro, gia' 5 gol in questa stagione, e' tenuto d'occhio anche da Valencia e Siviglia.