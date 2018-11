Juventus super rilancio sul Bayern Monaco per Ramsey dell'Arsenal

Aaron Ramsey scalda sempre di più il calciomercato. La Juventus rilancia per il 27enne centrocampista gallese. Secondo il "Sun", quando sembrava fatta per l'arrivo del centrocampista gallese al Bayern Monaco per la prossima stagione, ecco il contropiede del club bianconero.

Ramsey, Juventus in pole position su Bayern Monaco e Milan

Ramsey, in scadenza di contratto con l'Arsenal, avrebbe sul tavolo per luglio una proposta di un quadriennale da 11,5 milioni di euro all'anno. Il centrocampista piace molto anche al Milan, ma in queste ultime settimane sono state Juventus e Bayern Monaco le squadre più calde su di lui. L'asta resta comunque aperta, in vista del primo luglio 2019, con la Juventus ora vicissima a ottenere l'ok del giocatore. Quest'anno con la maglia dell'Arsenal Ramsey ha 16 presenze, 1 gol e 4 assist (341 gettoni e 58 reti in 11 stagioni coi Gunners),