Capello: "Scudetto 2006 all'Inter? Una comica. Ricorso Juventus è giusto"

"Il ricorso della Juventus per lo scudetto 2006 assegnato all'Inter? Mi sembra una cosa giusta da parte della Juventus. Mi sembra una cosa comica che all'Inter sia stato assegnato quello scudetto essendo arrivata terza ed era indagata anche lei per certe cose". E' la presa di posizione di Fabio Capello, ex allenatore bianconero, intervenuto ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1. "Guido Rossi decise molto frettolosamente perché avevamo bisogno di una squadra che giocasse in Champions -prosegue-. Una cosa ingiusta perché non erano stati rispettati tempi e regole, e non è stata data la possibilità alla giustizia sportiva di indagare veramente".

CAPELLO, 'HIGUAIN? DAL RIGORE SBAGLIATO CONTRO JUVENTUS NON E' PIU' LUI'

'Credo che Higuain voglia andare da Sarri che lo conosce bene e sa evidenziare suoi pregi' - "A Higuain è rimasto dentro quel rigore sbagliato con la Juventus, da allora non è stato più lui. Ha perso quella intensità stando più lontano dalla porta, speriamo per il Milan che torni ad essere l'Higuain che tutti conosciamo". L'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, spiega così il momento 'no' dell'attaccante rossonero. "La qualità è sempre importante, fisicamente c'è un calo ma l'intelligenza tattica e la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto c'è sempre -prosegue Fabio Capello ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1 -. Cutrone sta facendo bene ma credo che Higuain abbia qualcosa in più. Cutrone ha questa vivacità in area di rigore, questo movimento costante, ma le qualità tecniche di Higuain sono superiori. Gonzalo deve ritrovare serenità, forse è anche a causa di queste voci sul Chelsea che il giocatore si è un po' perso. Se poi cominciamo a discuterlo il calcio è finito: Higuain in tutte le squadre in cui ha giocato ha dimostrato di essere un super bomber e un grandissimo giocatore". "Ricordo quando arrivai alla Juventus, c'era Trezeguet che stava andando via e gli dissi che avevamo bisogno di lui, che stavamo costruendo una grande squadra in cui lui era uno dei giocatori più importanti: tra giocatore e allenatore serve un rapporto di sincerità e sicurezza per il futuro", ricorda Capello che su Higuain conclude: "La mia sensazione è che voglia andare da un'allenatore che lo conosce bene (Sarri ndr) e secondo lui è capace di mette in evidenza i pregi che ha".

CAPELLO, 'MORATA PER HIGUAIN? SE JUVENTUS PUNTO' SU GONZALO UN MOTIVO C'E'''

"Morata è un giocatore diverso da Gonzalo. Il problema del Milan è che non è tanto dentro l'area di rigore, se Higuain è così svogliato in campo non va bene per il Milan ma l'Higuain determinato in campo fa la differenza rispetto a Morata". E' il parere dell'ex allenatore del Milan, Fabio Capello, sulla possibilità di uno scambio sull'asse Milano-Londra tra il 'Pipita' e l'attaccante spagnolo del Chelsea. "Se la Juventus ha rinunciato a Morata per prendere Higuain ci sarà un motivo, la Juve ha un occhio lungo. Si deve parlare con Gonzalo e dirgli: 'Cosa vuoi fare? Morata è un buon giocatore ma al Chelsea Sarri non lo fa giocare", conclude il tecnico ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1.

CAPELLO, 'RITORNO MOURINHO AL REALMADRID? PER FLORENTINO PEREZ RESTA IL MIGLIORE'

"Un ritorno di José Mourinho al Real Madrid? Penso sia possibile, Florentino Perez come presidente è uno che non ammette mai gli errori e visto che Mourinho non ha fatto benissimo al Real vuole dargli una chance per ribadire che è il più grande allenatore del mondo". Fabio Capello, ex allenatore del Real e profondo conoscitore dell'ambiente blancos ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' vede possibile un ritorno del tecnico portoghese in Spagna.