Capo d'Orlando espugna Milano. Repesa: "Noi troppo nervosi"

“Complimenti a loro, sono stati migliori, concentrati e soprattutto non erano nervosi mentre noi ce lo siamo creati, il nervosismo, partendo male, con tante palle perse, quasi da record. Abbiamo provato a ribaltare con una chimica particolare alla fine ma non avremmo meritato". Jasmin Repesa analizza la sconfitta dell'Olimpia Milano in casa contro Capo d'Orlando in gara 1 dei playoff di basket. Finisce 87-80 con una grande gara degli ospiti che espugnano il Mediolanum Forum. Ai campioni d'Italia (privi di Rakim Sanders) non basta uno splendido Pascolo autore di 24 punti di cui 17 nell'ultimo periodo, in cui l'ex Trento ha provato a trascinare la squadra verso la rimonta. Nel finale l'Olimpia Milano torna sino a meno 3, però la svolta negativa arriva quando Hickman intercetta un passaggio, ma gli viene fischiato il fallo su Delas. Per lui è il quinto, ma soprattutto la protesta porta il fallo tecnico che restituisce possesso possesso e inerzia a Capo d'Orlando. Il successivo canestro da tre di Ivanovic chiude ogni discussione.

"Avevamo come obiettivo essere attenti e pazienti. Ma loro hanno fatto le solite cose e noi invece abbiamo fatto il contrario di quello che dovevamo inclusa la difesa sulla transizione, perché loro hanno buoni tiratori. Abbiamo cercato di calmarli ma la tensione era negativa e questo anche da parte dei più esperti - racconta Repesa in sala stampa- Si lamentavano di cose banali. Sono arrabbiato per l’approccio che ha influenzato tutta la partita. Però se le cose vanno male bisogna avere la forza di reagire. Dipende tutto da noi. Se abbiamo ansia e nervosismo possiamo perdere con chiunque. La serie? Hanno talento e sono ben allenati, non vanno sottovalutati ma se perdiamo tre volte con loro o con chiunque altro significa che non meritiamo di andare avanti. Siamo nelle nostre stesse mani”.

Domenica alle 19,30 sempre al Mediolanum Forum gara 2.