Cardiff, allerta sicurezza per la finale di Champions League

Nella baia di Cardiff una copia monumentale della Champions luccica davanti all'armadillo, come chiamano qui confidenzialmente il Wales Millennium Center, dove è stata allestita l'area per l'Uefa Champions Festival e sono attese 200mila persone. C'è la coda per farsi fotografare con il trofeo vero - portato dall'ambasciatore Ian Rush e però scivolato via ieri dalle mani di un incauto tifoso - e ci sono i pupazzi animati di Buffon e Higuain che fanno impazzire i bambini. Nel trionfo degli allestimenti degli sponsor, l'apparente serenità stride con il piano di sicurezza messo a punto per questa finale, la prima che si disputerà sotto un tetto e non sotto le stelle, perché la ferita degli attentati di Manchester è ancora viva e alimenta la paura di un attacco terroristico dal cielo. Verranno impiegati 1500 agenti, il castello di Cardiff riaprirà solo domenica ai visitatori, sono stati studiati percorsi separati per i tifosi che seguiranno la partita nei pub del centro e quelli che andranno allo stadio. Molti locali pubblici hanno potenziato la sicurezza privata: si entra al ristorante solo dopo un'accurata perquisizione di persone e zaini. In una città di neanche 350mila abitanti, arriveranno 175mila persone solo per il match. Fra tv, carta stampata e fotografi ci sono oltre 2500 giornalisti accreditati. La Federcalcio sarà rappresentata da Carlo Tavecchio e dal presidente della Lnd Cosimo Sibilia, che arriveranno domani, oltre che dal dg Michele Uva, a Cardiff da ieri per partecipare all'Esecutivo Uefa.

La Juventus ha scelto come quartier generale il Vale Resort di Hensol, a venti minuti d'auto da Cardiff. Una piccola reggia che guarda sulla valle di Glamorgan, con una spa, due ristoranti, un campo da golf, un parco. Da martedì, quando i prezzi di Cardiff torneranno "normali", una camera qui costerà dai 130 euro a salire. La squadra di Allegri ha preferito la quiete e la concentrazione, d'altronde questa è la sede preferita della nazionale di rugby per il Sei Nazioni. Dopo la finale, la squadra resterà comunque a dormire a Cardiff. Il Real invece alloggia in centro, a pochi minuti a piedi dal Millennium Stadium (ribattezzato National Stadium per questa partita): i tifosi blancos sono in attesa con devozione all'ingresso del Mercure Holland, meno appariscente, ma mica più spartano. Anche la squadra di Zidane avrà a disposizione una spa e una piscina coperta.

La Juventus è atterrata a Cardiff alle 13 italiane. Alle 17.15 italiane la conferenza di Allegri, Buffon e Dani Alves, poi l'allenamento. Il Real, che per sorteggio gioca in trasferta, parlerà alle 19.45 italiane e poi effettuerà l'allenamento. Sempre nel pomeriggio, ma alla Cardiff Bay, su un campo galleggiante, si giocherà la partita fra i protagonisti delle passate edizioni della Champions, l'Ultimate Champions Match: fra i big attesi c'è anche Marco Materazzi. Per Zidane, praticamente un incubo.