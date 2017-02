Carlotta Tadolini, la musa di Tiki Taka: il lato B più bello del calcio in tv



Carlotta Todalini è sempre più la nuova star del calcio in tv. Modella di 24 anni 8classe 1992) di origine italo-russa, ha incantato più di un tifoso del pallone. Tutti incollati alla tv di fronte al suo sex appeal.



CARLOTTA TODALINI, DA TIKI TAKA AL SUCCESSO SU INSTAGRAM



E la splendida Carlotta cresce di giorno in giorno anche sui social: Instagram segna circa 350mila follower. Ma il numero è destinato a impennarsi vorticosamente con il passare delle settimane. Carlotta è bella, simpatica, spigliata e parla 4 lingue. E' stata tra le star della Milano Fashion Week 2016. E, the last but not the least, ha un lato B che non lascia indifferenti i suoi fans...