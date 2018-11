Caro Vialli, segna il goal più bello!

Caro Gianluca Vialli,



Le parole, che hai detto ad Aldo Cazzullo, del "Corriere della Sera", hanno commosso tanti lettori. Vorrei trasformarmi nel tuo caro amico e mio omonimo, Roberto Mancini, e darti l’assist, da top-player, per segnare il goal più bello della partita più delicata : quella della vita contro la terribile malattia. Devi riuscire a giocarla, con grinta e determinazione. La tua sarebbe la vittoria del sorriso, dell’ottimismo. E darebbe una speranza a tanti, troppi, che soffrono, lottano. Spesso, in silenzio. E non hanno il tuo coraggio e la tua volontà.

Ma tifano per te!

Un forte abbraccio.