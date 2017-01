Cassano, 2 offerte dalla Cina per il fantasista della Samp. Ecco la proposta

Cassano, 2 offerte dalla Cina per il fantasista della Sampdoria



Antonio Cassano potrebbe andare a giocare in Cina. L'ex attaccante di Inter e Milan, ai margini della Sampdoria sin da quest'estate (in seguito ai contrasti con la dirigenza blucerchiata dello scorso maggio), piace molto a Guangzhou R&F e Shandong Luneng (di Graziano Pellè).



CASSANO, 7-10 MILIONI DALLA CINA



L'offerta per il Pibe di Bari Vecchia sarebbe sui circa 7-10 milioni di euro netti all'anno. Toccherà a Cassano decidere se fare una scelta 'di vita' trasferendosi in Oriente o restare in Italia. Nel nostro Paese si è parlato di Palermo o di opportunità in Serie B (l'Entella), ma nulla di così concreto. I soldi cinesi invece sono lì sul piatto...