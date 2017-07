Cassano addio al calcio... anzi no. "Scusate ho sbagliato Avanti col Verona"

CASSANO NON DA' L'ADDIO AL CALCIO. "SCUSATE, MOMENTO DI DEBOLEZZA"

"Scusate, ho sbagliato. Ho avuto un momento di debolezza e volevo dire basta, stamattina. Poi i dirigenti del Verona mi hanno aiutato a superare quel momento. E qui annuncio che non smetto, continuo a giocare nel Verona. Ho sbagliato, scusate". "Voglio comunicare la mia non scelta, è stato un momento di grande debolezza. La scelta non è quella che sapete e che si dice in giro in queste ore, ovvero che lascio Verona e smetto. Io voglio continuare a giocare, ho avuto un momento debolezza stamattina, ho sempre ragionato con la pancia, ma stavolta ho sbagliato a dire basta. Continuo a giocare".



CASSANO: "I DIRIGENTI DEL VERONA MI HANNO CONVINTO A NON LASCIARE IL CALCIO"



"C'è stato un momento, stamattina, che non ce la facevo più. Ho lavorato duro, ho perso sette chili, ho scelto Verona e devo tanto a questa gente. Ma stamattina ero come sfinito, e avevo detto: basta, meglio smettere. A volte ragiono con la pancia, quella era la mia decisione. Che è durata quello che è durata. Ho parlato coi dirigenti, mi hanno detto un sacco di cose belle che mi hanno fatto ragionare con la testa, e la testa mi dice che Verona è la mia grande occasione e che qui devo dare tanto, tutto me stesso, se lo meritano i tifosi, i dirigenti, i compagni". "Non voglio fare altre c...ate, questa ssarebbe stata clamorosa. Qui a Verona sono felice, è arrivata mia moglie a parlarmi, ho sentito il calore della famiglia. Chiedo scusa a tutti per il frastuono, la confusione, chiedo scusa ai tifosi che si sono sentiti traditi, ma io ho il massimo rispetto per loro ed è a loro che voglio rispondere, oggi e i giorni che verranno, sul campo. Se qualcuno si è offeso, mi spiace"

CASSANO LE NOTIZIE DELLA MATTINA SULL'ADDIO AL CALCIO PRIMA CH CAMBIASSE IDEA

Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni



Antonio Cassano lascia il calcio a solo otto giorni dalla firma del contratto con il Verona che lo avrebbe rilanciato in serie A formando la coppia d'oro (dei tempi della Sampdoria) con Giampaolo Pazzini.



Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni - Troppa nostalgia



Il 35enne attaccante barese avrebbe deciso di lasciare la squadra, probabilmente per dire addio al calcio giocato per motivi familiari. Sarebbe diventata insostenibile, infatti, la nostalgia di casa.



Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni - La presentazione il 10 luglio



E dire che solo il 10 luglio FantAntonio veniva presentato dall'Hellas Verona e portato da Pecchia in ritiro.



Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni - La bella accoglienza a Verona



Nelle prime due amichevoli Cassano aveva destato una buona impressione con molti assist per i compagni di squadra. E ora dopo una settimana l'amara decisione di rinunciare alla nuova avventura.