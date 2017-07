Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni. CASSANO CHOC

Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni



Antonio Cassano lascia il calcio a solo otto giorni dalla firma del contratto con il Verona che lo avrebbe rilanciato in serie A formando la coppia d'oro (dei tempi della Sampdoria) con Giampaolo Pazzini.



Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni - Troppa nostalgia



Il 35enne attaccante barese avrebbe deciso di lasciare la squadra, probabilmente per dire addio al calcio giocato per motivi familiari. Sarebbe diventata insostenibile, infatti, la nostalgia di casa.



Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni - Fulmine a ciel sereno



In attesa dell'annuncio ufficiale "per chiarire le motivazioni che l'hanno spinto a lasciare il club veneto. Il 10 luglio Cassano era stato ufficializzato dal Verona, per poi partire per il ritiro agli ordini di Pecchia", spiega la Gazzetta.

Cassano addio al calcio. Lascia Verona dopo 8 giorni - La bella accoglienza a Verona



"Accolto benissimo dalla squadra, FantAntonio si era messo in mostra nelle prime due amichevoli, dispensando assist e giocate di fino. A distanza di poco più che una settimana, però, arriva l'amara decisione: addio Verona per quella che probabilmente sarà l'ultima avventura da calciatore".