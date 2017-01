"Attendo che mi facciano sapere. Ora sto bene, mi diverto con i ragazzi sono felice". Cassano conferma che vuole rescindere il contratto con la Sampdoria.

Fant'Antonio intercettato da Sky, fa sapere che che non subisce tentazioni dall'Estremo Oriente: "Vado in Cina? No no, sto a casa con la mia famiglia felice e contento".

"Cosa farò a febbraio? Domani è un altro giorno, non lo so cosa succederà. L’Entella? vado a casa mia con la mia famiglia felice e contento" conclude Antonio Cassano.