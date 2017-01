Cataldi dalla Lazio al Genoa: centrocampista soffiato al Milan



Danilo Cataldi è a un passo dal Genoa. Il presidente Enrico Preziosi vuole regalare il 22enne regista al tecnico Ivan Juric. Il club ligure e la Lazio di Lotito hanno dato un'accelerata alla trattativa nelle ultime ore.



CATALDI-GENOA: C'ERANO ANCHE MILAN E SASSUOLO SUL CENTROCAMPISTA DELLA LAZIO



Il centrocampista biancoceleste arriva a Genova con la formula del prestito secco (senza dunque alcun diritto di riscatto) dopo che si era fatti avanti anche il Milan (che già ci provò nel 2015 mentre si trattata il passaggio di Alessandro Matri a Roma) e il Sassuolo.

Cataldi alla Lazio è chiuso da Biglia e Parolo, ecco perchè la società capitolina ha deciso di lasciarlo partire per questi sei mesi (il contratto tra giocatore e aquilotti è sino al 2020): la destinazione Genoa è gradita sia perchè gli permetterà di giocare, sia perchè non si tratta di una rivale per l'Europa (come nel caso del Milan).