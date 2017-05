Cesare Fiorio, le condizioni migliorano



Cesare Fiorio sta meglio: le sue condizioni sono in lento ma costante miglioramente. L'ex direttore sportivo della Ferrari era caduto nei giorni scorsi durante un'uscita in bici in contrada Natalicchio, riportando un serio trauma cranico.



Cesare Fiorio sta meglio: "I traumi cerebrali si stanno riassorbendo"



"Le condizioni di Cesare sono in lento ma costante progresso dopo un periodo di cinque giorni di coma - fanno sapere i figli in una nota - i traumi cerebrali si stanno ma mano riassorbendo con il conseguente miglioramento delle funzioni cognitive e i vari problemi polmonari si stanno via via risolvendo. Le condizioni restano comunque sotto costante e seria valutazione per determinare l'entità dei tempi di recupero ed evitare ricadute della situazione clinica". A brevissimo è previsto il trasferimento al centro San Raffaele di Ceglie Messapica, specializzato nei recuperi post traumatici e neurologici"