Champions League a inviti e partite nel weekend. Milan e Inter in pole

Champions League stile Eurolega di basket. La massima competizione calcistica europea potrebbe subire una rivoluzione in vista del triennio 2024/27. Se ne parla da tempo e i rumors sono molto insistenti: la Uefa sta pensando a una Champions a inviti legati alla storia del club e all'appeal della città. Un torneo che andrebbe a giocarsi nei weekend spostando inevitabilmente i campionati nazionali in settimana. Una formula che dovrebbe premiare in Italia oltre alla Juventus le altre due grandi storiche della serie A: Milan e Inter.

Club che in questi anni hanno patito la lontananza dalla Champions League (l'Inter è tornata quest'anno, il MIlan insegue il quarto posto che riporti il Diavolo nell'elitè europea nella prossima stagione). Secondo la Repubblica questa idea di riforma Uefa sta mutando gli equilibri interni alla Lega di Serie A. Juventus, Inter e Milan si sono avvicinate nelle loro posizioni dall'altra parte, Roma, Napoli e Fiorentina, che non vogliono essere costrette a giocarsi sul campo l'unico posto libero per disputare la Champions League. La Uefa e l'Eca, associazione dei club europei di cui Andrea Agnelli è presidente, potrebbero parlarne a Roma il 6-7 febbraio, nel congresso Uefa.