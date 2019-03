Champions League: Aiax-Juventus. Europa League: Napoli-Arsenal. I TABELLONI

Champions League: Aiax-Juventus. Le date

Stabilite le date dei quarti di finale. Ajax-Juventus (mercoledì 10 aprile), Juventus-Ajax (martedì 16 aprile). I bianconeri giocheranno la partita di andata in Olanda, all'Amsterdam Stadium, mentre il ritorno allo Juventus Stadium è in programma una settimana dopo.

Sorteggio dei quarti di finale, Ajax-Juventus (Champions). Poi il Manchester City? Napoli-Arsenal (Europa League)

La Juventus pesca l'Ajax per i quarti di finale di Champions League. I bianconeri dovranno vedersela contro gli olandesi. Questi gli altri accoppiamenti: Liverpool-Porto, Tottenham-Manchester City e Barcellona-Manchester United. I bianconeri, in caso di semifinale affronteranno la vincente tra Tottenham e Manchester City. Sorteggio fortunato per i bianconeri che dall'urna di Nyon, grazie alla mano di un ex Inter, il portiere Julio Cesar, pescano l'Ajax evitando le temibilissime Manchester City e Barcellona. Il tabellone tennistico esclude una eventuale semifinale contro Messi e compagni. L'avversario più temibile per voce di Allegri potrebbe solo essere affrontato in finale. La partita di andata: Ajax-Juventus è in programma per il prossimo 10 aprile, mentre il ritorno allo Stadium si giocherà il 16 aprile.

Champions League: tutte le date

I quarti di finale si giocheranno il 9-10 aprile (andata) ed il 16-17 aprile (ritorno). Per quanto riguarda le semifinali, invece, le migliori quattro d’Europa scenderanno in campo nei match d’andata il 30 aprile e il 1 maggio e il 7 e l’8 maggio per le gare di ritorno. La Finale è in programma sabato 1 giugno a Madrid al Wanda Metropolitano.

Champions League: i precedenti con l'Ajax della Juventus

La Juventus ha pescato l'Ajax nell'urna di Nyon per i quarti di finale di Champions League e il pensiero corre al 1996, quando a Roma i bianconeri conquistarono ai rigori la Coppa dei Campioni nella finale proprio contro gli olandesi. In totale, sono dodici i precedenti: la Signora ne ha vinti sei, contro i due dei Lancieri e quattro pareggi. L'ultimo confornto risale al 25 febbraio 2010, quando nei 16esimi di Europa League finì 0-0 a Torino e la Juve si qualificò per gli ottavi.

