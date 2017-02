Champions League, Barcellona umiliato dal Psg. Messi a lezione da Verratti

Champions League, Barcellona umiliato dal Paris Saint Germain. Benfica batte un Borussia Dortmund sprecone



Il Psg travolge 4-0 il Barcellona nell'andanta degli ottavi di finale di Champions League ed è a un passo dalla qualificazione. Il cinque volte Pallone d'Oro, Leo Messi, è il simbolo della disfatta: prestazione disastrosa. L'argentino che aveva sin qui segnato 10 gol in 5 partite giocate non è praticamente mai riuscito ad andare alla conclusione. Servirà un miracolo al Camp Nou ai blaugrana per ribaltare la sfida. Al Parco dei Principi, la squadra di Emery passa in vantaggio al 18' con una punizione di Di Maria e raddoppia al 40' grazie al destro di Draxler (assist di Verratti). Nella ripresa il Paris Saint Germain dilaga: al 55° Di Maria, con un sinistro a giro mette a segno la doppietta personale. Cavani mette sul tavolo il poker al 71'. Nel finale la squadra di Luis Enrique colpisce un palo su colpo di testa a botta sicura di Umtiti (a Trapp battuto) che avrebbe potuto in parte riaprire il discorso qualificazione. Nel Psg straordinaria prova di squadra (i padroni di casa hanno aggredito gli avversari sin dai primi istanti della partita), ma sono monumentali Verratti e Rabiot a centrocampo. Il talento italiano è uscito al 24° del secondo tempo, però non dovrebbe essere nulla di grave. Ora al Barcellona serve una remuntada storica per risorgere da questa umiliante sconfitta.

Nell'altro mach della serata il Benfica ha battuto 1-0 il Borussia Dortmund con gol di Mitroglou al 48°.La squadra tedesca ha sprecato. Protagonista in negativo la stella Aubameyang (possbile obiettivo del Real Madrid in estate se partisse qualcuno in attacco). L'attaccante gabonese ha fallito da buona posizione al 53° e fallito un rigore, concesso da Rizzoli, al 58°.



PSG-BARCELLONA 4-0 IL TABELLINO



Psg (4-3-3): Trapp; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti (24' st Nkunku), Rabiot, Matuidi; Di Maria (16' st Lucas), Cavani, Draxler (41' st Pastore).

A disp.: Areola, Aurier, Maxwell, Pastore, Ben Arfa. All.: Emery

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; André Gomes (13' st Rafinha), Busquets, Iniesta (27' st Rakitic); Messi, Suarez, Neymar.

A disp.: Cillessen, Digne, Mathieu, Denis Suarez, Alcacer. All.: Luis Enrique

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 18' e 10' st Di Maria (P), 40' Draxler (P), 26' st Cavani (P)

Ammoniti: Rabiot (P); André Gomes, Busquets, Rafinha (B)

Espulsi: -