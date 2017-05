Champions League, finale Juventus-Real Madrid. Ma che brividi con l'Atletico Madrid



Il Real Madrid affronterà la Juventus nella finale di Champions League 2017, in programma il 3 giugno al Millenium Stadium di Cardiff. Un epilogo annunciato, ma non scontato alla luce dalla semifinale di ritorno che ha visto i blancos tremare, soprattutto nel primo tempo. Dopo il 3-0 dell'andata, la squadra allenata da Zidane perde 2-1 al Calderon il suo euro derby contro un Atletico Madrid che vende cara la pelle e va subito in vantaggio con Saul (al 12°). Un gol che spaventa i campioni d'Europa in carica. I brividi aumentano quando Griezmann trasforma il rigore del 2-0 quattro minuti dopo (tra l'altro con un doppio tocco impercettibile stile Bacca col Sassuolo, ma meno evidente). Al 42', però, Isco (tapin vincente sul tiro di Kroos dopo un grande spunto di Benzema) punisce Oblak e spegne i sogni di rimonta. Nella ripresa Simeone si gioa il tutto per tutto inserendo Gameiro e Thomas, ma i merengue controllano il match. Solo al 21° la partita potrebbe ancora cambiare direzione con Navas che compie due grandi parate (tiro a giro di Carrasco e colpo di testa ravvicinato di Gameiro). Ma ormai il Real Madrid è tornato padrone della sfida e inizia la sua marcia verso la finale di Cardiff.



CHAMPIONS LEAGUE, JUVENTUS-REAL MADRID: LA CABALA E' BIANCONERA



Per il Real Madrid è la 15° finale di Champions League e ne ha vinte già 11. La Juventus è alla 9° e sin qui ne ha conquistate 2. Da quando esiste la Champions League però nessuna squadra ha mai vinto per due anni di fila. E per giunta la Juventus ha dalla sua la regola del 7 che, potrebbe essere decisiva, se qualcuno crede alla cabala.



CHAMPIONS LEAGUE, JUVENTUS-REAL MADRID. HIGUAIN E SOCI FAVORITI



La realtà è che questo Real ha grandi individualità (Cristiano Ronaldo, Benzema, un ex come Morata che può entrare dalla panchina: solo per parlare degli attaccanti, senza dimenticare il genio di Modric in mezzo al campo), ma non è impeccabile in difesa. La Juve dal punto di vista offensivo ha poco da invidiare a chiunque nel mondo (Higuain, Dybala, Mandzukic, Cuadrado...) e in più la sua difesa è un bunker. Se due anni fa i bianconeri arrivano in finale a Berlino contro il Barcellona di Messi-Suarez-Neymar da sfavoriti, questa volta non è un'eresia dire che probabilmente partono leggermente favoriti per conquistare la Champions League (con vista sul Pallone d'Oro per Buffon). Il 3 giugno a Cardiff sapremo la verità...

ATLETICO-REAL MADRID 2-1 TABELLINO



Atletico (4-4-2): Oblak; Gimenez (12' st Thomas), Godin, Savic, Filipe Luis; Gabi, Koke (31' st Correa), Saul, Carrasco; Griezmann, Torres (12' st Gameiro). A disp.: Moyà, Tiago, Hernandez, Gaitan. All.: Simeone

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro (32' st Lucas Vazquez), Kroos, Modric; Isco (42' st Morata), Ronaldo, Benzema (32' st Asensio). A disp.: Casilla, Nacho, James Rodriguez, Kovacic. All.: Zidane

Arbitro: Cakir (Turchia)

Marcatori: 12' Saul (A), 16' Griezmann (A), 42' Isco (R)

Ammoniti: Danilo (R), Savic (A), Godin (A), Ramos (R), Gabi (A), Correa (A)

