Champions League, Juventus-Real Madrid: i bianconeri si sono 'scansati'

Con i pluricampioni "galattici" del Real Madrid, si può perdere. Ma non..."scansarsi" senza combattere, con impegno, carattere, non dimostrando attributi, orgoglio e dignità.

Le Proporzioni e lo svolgimento della batosta di Cardiff - che hanno indotto Andrea Agnelli a lasciare la tribuna prima della fine del match - danneggiano il prestigio della Juventus e del calcio del bel Paese.

Inguardabile l'esoso, svogliato Higuain, per il cui acquisto il club torinese ha investito 90 milioni di euro ! Deludente anche Dybala, troppo elogiato alla vigilia.

Le lacrime della Ilariona D'Amico testimoniano la delusione dei bianconeri per il declino, inesorabile, del portierone, Gigi Buffon, non all'altezza di tante sue grandi prestazioni, come gli altri difensori.

Onore a Zidane : in 2 anni, due titoli nella Liga e 2 Champion's.

In fondo, il francese è un ex juventino...che ha reso molto...Allegri il Presidente, Perez, e i fans dei "blancos" di Madrid.

Pietro Mancini