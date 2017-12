Champions League: Juventus-Tottenham, Roma-Shakhtar Donets e... I SORTEGGI

Champions League: Juventus-Tottenham, Roma-Shakhtar e... I SORTEGGI

La Juventus affronterà il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri giocheranno l'andata (13/14 o 20/21 febbraio) in casa, all'Allianz Stadium di Torino, e il ritorno (6/7 o 13/14 marzo) in trasferta. La Roma affronterà gli ucraini dello Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. I giallorossi giocheranno l'andata in trasferta (13/14 o 20/21 febbraio) e il ritorno in casa all'Olimpico (6/7 o 13/14 marzo).

Champions League: ottavi di finale, Real-Psg e Chelsea-Barcellona

(andata 13, 14, 20 e 21 febbraio, ritorno 6, 7, 13 e 14 marzo), come stabilito dal sorteggio effettuato oggi a Nyon:

Tottenham-Juventus; Manchester City-Basilea; Liverpool-Porto; Manchester United Siviglia; Psg-Real Madrid; Roma-Shakhtar Donetsk; Barcellona-Chelsea; Besiktas-Bayern Monaco.