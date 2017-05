Real-Atletico 3-0, Cristiano Ronaldo cancella Simeone: 103 gol in Champions

CHAMPIONS LEAGUE, REAL MADRID-ATLETICO MADRID 3-0. CRISTIANO RONALDO DEMOLISCE SIMEONE



Cristiano Ronaldo è devante e il Real Madrid ha un piede e mezzo in finale di Champions League. Nell'andata della prima semifinale i blancos superano 3-0 l'Atletico. La rotta dei campioni d'Europa in carica verso Cardiff è tracciata. Al Bernabeu è Cristiano Ronaldo show, CR7 fa una tripletta che stende i colchoneros di Simeone. Il portoghese sblocca il risultato nel primo tempo con un colpo di testa (10') e poi il raddoppio al 73' con un potente destro incrociato dal limite dell’area. All'86' il 3-0 da pochi passi su assist di Vazquez.

CRISTIANO RONALDO, 103 GOL IN CHAMPIONS LEAGUE, 10 QUEST'ANNO (8 TRA BAYERN MONACO E ATLETICO MADRID)

Cristiano Ronaldo tocca le 103 reti in Champions League con la tripletta in semifinale (aveva toccato quota 100 contro il Bayern, primo giocatore nella storia della manifestazione). CR7 ha segnato da solo più dell'Atletico Madrid fermo a 100 gol. CR7 quest'anno raggiunge quota 10 (in 11 partite), di cui 8 nelle ultime tre gare contro Bayern e Atletico, ossia nelle partite che contano. Ronaldo ha segnato 13 gol nelle semifinali, superando Alfredo di Stefano a quota 11. E ancora: sono 400 i gol con la maglia del Real Madrid e 35 in questa stagione. Numeri da... 4 volte Pallone d'Oro.



"La squadra è stata fantastica e fare tre gol in una semifinale non è facile, io ho fatto il 400° gol ma la strada è ancora lunga. Ora abbiamo un buon vantaggio, ma la qualificazione non è finita. Restiamo concentrati per arrivare all'obiettivo, che è la finale", ha spiegato Cristiano Ronaldo, ai microfoni di Mediaset Premium. "Chi preferisco tra Monaco e Juve? Io preferisco vincere e andare in finale per giocarla, contro chiunque". "Zidane? Sta facendo un fantastico lavoro e gestisce molto bene la squadra, siamo molto contenti di lui - conclude a Premium Sport - Manca ancora la partita di ritorno, al Calderon ci aspetta una partita difficile".