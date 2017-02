Champions League: Real Madrid-Napoli 3-1. Insigne, gol e "risultato bugiardo"

REAL MADRID-NAPOLI, INSIGNE: "RISULTATO BUGIARDO"



"La differenza così ampia con loro si è vista solo nel risultato", spiega Lorenzo Insigne a Mediaset Premium. "Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni. Peccato per il risultato, ma ora abbiamo il ritorno al San Paolo dove lotteremo per tutti i 90 minuti. Il Real Madrid è una grande squadra, è campione del mondo e giocano con 11 fenomeni. Siamo venuti qui e abbiamo lottato contro una grande squadra. La differenza così ampia con loro si è vista solo nel risultato: la nostra prestazione ci darà forza per continuare a lavorare e a dare il massimo".

Champions League: Real Madrid-Napoli 3-1. Non basta il super gol di Insigne



Il Napoli perde 3-1 la partita d'andata degli ottavi di Champions League, al 'Santiago Bernabeu', contro il Real Madrid. La squadra di Sarri va sorprendentemente in vantaggio con un gol capolavoro di Insigne all'8' (destro a giro da trentacinque metri che infila Navas), Ma i blancos vincono in rimonta. Il pareggio è siglato da Karim Benzema (18', colpo di testa su cross di Carvajal). Il francese poi al 42° sfiora il raddoppio (palla sul palo), Nella ripresa il match si spacca: 2-1 di Kroos con un piatto destro al 49' (grazie a un'azione di Cristiano Ronaldo che beffa Koulibaly, va sul sul fondo e mette in mezzo) e poi ecco Casemiro (gran tiro al volo al 54') che segna il 3-1. Il Real Madrid fa sentire la sua superiorità tecnica e solo qualche errore di mira non rende più pesante il risultato. Va però detto che Mertens, servito da Callejon, avrebbe la palla del 2-3 ma si divora un'occasione da gol che avrebbe dato tutto un altro significato alla doppia sfida.

Sorride Zinedine Zidane, che si presenterà al San Paolo con un discreto vantaggio nel match di ritorno. Anche se c'è da giurarci: il Napol (che ha rivisto Milik in campo negli ultimi 7 minuti di gioco) tenerà la grande rimonta il 7 marzo contro i campioni d'Europa in carica.



Champions League: Real Madrid-Napoli 3-1, il tabellino



Real Madrid: K. Navas; Carvajal, Varane, S. Ramos (72' Pepe), Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; J. Rodriguez (76' L. Vazquez), Benzema (82' Morata), Ronaldo.

A disposizione: Kiko Casilla, Nacho, Kovacic, Isco

Allenatore: Zinedine Zidane.

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski (75' Allan), Diawara, Hamsik (83' Milik); Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Rafael, Maggio, Maksimovic, Jorginho, Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Skomina (Slovenia)

Note: ammoniti S. Ramos (R), Zielinski (N), Mertens (N), Modric (R).



Champions League Bayern Monaco-Arsenal 5-1. Ancelotti distrugge Wenger



Bayern Monaco di Carlo Ancelotti travolge l'Arsenal nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, giocata all'Allianz Arena. I bavaresi vincono 5-1 dopo che il primo tempo si era chiuso in parità (1-1). La squadra tedesca va In vantaggio all'11' grazie a una prodezza di Robben, ma alla mezz'ora subisce la rete di Alexis Sanchez (Il Nino Maravilla è sogno di mercato della Juventus). Nel secondo tempo vanno in gol Lewandowski (53°), poi è Thiago Alcantara (56° e 63°) con una doppietta e infine Thomas Muller (88°). ll Bayern si conferma bestia nera della squadra di Wenger che ha già subito l'eliminazione dalla squadra tedesca agli ottavi di Champions League nel 2005, 2013 e 2014. Per i Gunners sarà decisamente complicato tentare la rimonta a Londra il 7 marzo.