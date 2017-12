Champions League, Roma-Qarabag 1-0 e prima nel girone. Sorpasso al Chelsea

La Roma batte 1-0 il Qarabag e si qualifica agli ottavi di Champions League come prima nel girone, superando il Chelsea di Antonio Conte (inchiodato sull'1-1 in casa dall'Atletico Madrid: Simeone retrocesso in Europa League). Primo tempo con poche emozioni all'Olimpico: la conclusione più pericolosa è di Nainggolan che crea qualche pensiero a Sehic nei minuti di recupero. I giallorossi trovano il gol-vittoria al 53' grazie a Perotti, che inizia l'azione e la chiude di testa a porta vuota dopo una respinta di Sehic su Dzeko.

ROMA-QARABAG 1-0, NAINGGOLAN: "PRIMI NEL GIRONE. NESSUNO PENSAVA CHE CE L'AVREMMO FATTA"

"Il primato nel girone? Risultato buono, qualificazione meritata anche se abbiamo sofferto alcune partite. Nessuno pensava che ce l’avremmo fatta e siamo arrivati primi, bella soddisfazione", spiega Radja Nainggolan ai microfoni di Mediaset Premium. "Stavano tutti dietro, abbiamo avuto pazienza e abbiamo fatto la partita giusta. L’importante è essere qualificati, ora aspettiamo il sorteggio". La Roma è cambiata tanto in due anni... "Sì e no. Avere la qualificazione in mano in casa ci ha dato qualche motivazione in più e oggi è andata bene. Siamo felici, ora dobbiamo continuare in campionato. Vediamo il sorteggio, qualsiasi partita sarà bella da giocare"

ROMA-QARABAG 1-0 TABELLINO

ROMA(4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy (72' Gerson), Dzeko, Perotti (81' Pellegrini). A disposizione: Skorupski, Juan Jesus, Schick, Moreno, Gonalons. Allenatore: Di Francesco.

QARABAG (4-1-4-1): Sehic; Medvedev, Yunuszada, Rzezniczak, Guerrier; Qarayev; Ismayilov (31' st Dani Quintana), Michel, Richard Almeida, Madatov (40' st Sheydaev); Ndlovu (40' st Ramazanov). A disposizione: Kanibolotskiy, Amirguliyev, Huseynov, Diniyev. Allenatore: Gurbanov.

ARBITRO: Stieler (Ger).

MARCATORE: 8' st Perotti.

NOTE: Ammoniti: Guerrier (Q), Yunuszada (Q), Michel (Q), Rzezniczak (Q), Dzeko (R). Angoli: 14-0 per la Roma. Recupero: pt 3', st 2'.