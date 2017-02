Champions League, Siviglia-Leicester 2-1. Claudio Ranieri perde ancora



Il Siviglia batte Leicester 2-1 (1-0) nell'incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League, disputato in Spagna. Sarabia e Correa mandano al tappeto le Foxes di Claudio Ranieri, ma Vardy a poco più di un quarto d'ora dalla fine segna il gol che tiene aperto il sogno di andare ai quarti di finale di Champions League in questa difficile stagione per i campioni d'Inghilterra (che sono in piena lotta per non retrocedere in Premier League). Il ritorno si disputera' il 14 marzo in Inghilterra



SIVIGLIA-LEICESTER 2-1. I GOL



Il Siviglia ha subito l'occasione per sbloccare grazie a un calcio di rigore concesso da Turpin per fallo di Morgan in area su Correa, che stesso giocatore calcia centrale. I padroni di casa passano in vantaggio al 25' grazie ad un colpo di testa di Sarabia. Nella ripresa il Siviglia raddoppia con Correa, che si fa perdonare l'errore dal dischetto (calcia di destro dentro l'area, assist di Jovetic), ma alla prima vera occasione della gara, il Leicester accorcia le distanze con Jamie Vardy - alla sua prima rete in Champions League - grazie a un destro da centro area che finisce sotto la traversa (su assist di Drinkwater)



SIVIGLIA-LEICESTER CITY 2-1 (TABELLINO)



SIVIGLIA (3-4-2-1): Rico; Rami, Lenglet (9'st Carrico), Escudero; Mariano, N'Zonzi, Nasri, Sarabia; Vitolo, Correa (18'st Iborra); Jovetic.

In panchina: Soria, Kranevitter, Vietto, Ben Yedder, Vázquez.

Allenatore: Sampaoli.

LEICESTER CITY (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Musa (12'st Gray), Drinkwater, Ndidi, Albrighton (42'st Amartey); Mahrez, Vardy.

In panchina: Zieler, Chilwell, King, Okazaki, Benalouane.

Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Turpin (Francia)

RETI: 25'pt Sarabia, 16'st Correa, 25'st Vardy.

NOTE: serata fredda, terreno in ottime condizioni. Al 13'pt Schmeichel para un rigore a Correa. Ammoniti: Escudero, Carrico. Angoli: 8-1 per il Siviglia. Recupero: 1', 3'.