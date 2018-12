Champions League sorteggi: Juventus e Roma, che rischio agli ottavi di finale

Juventus agli ottavi di finale di Champions League da prima del girone, malgrado la brutta sconfitta sul campo dello Young Boys (2-1) che non ha causato danni grazie al ko del Manchester United (2-1 sul terreno del Valencia). E Roma seconda nel girone G dietro al Real Madrid. Lunedì sarà il momento dei sorteggi a Nyon.

Champions League sorteggi, Juventus: Atletico Madrid e Liverpool da evitare

Per la Juventus malgrado la prima fascia nei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League ci sono 3 grandi insidie: Atletico Madrid e Liverpool in primis e in seconda battuta il Tottenham. Decisamente più abbordabili Schalke 04, Ajax e Lione.

Champions League sorteggi, Roma: Barcellona e Manchester City da incubo

Per la Roma i rischi sono anche maggiori visto che parte dalla seconda fascia nei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. Barcellona e Manchester City sarebbero un accoppiamento da incubo. Paura anche per un eventuale sfida contro il Psg di Cavani, Neymar e Mbappé. Ovviamente non semplice neanche il Bayern Monaco, ma più che i bavaresi (quest'anno in difficoltà e meno solidi del solito), ma sembra più pericoloso il Borussia Dortmund (leader della Bundesliga e capace di vincere il girone contro l'Atletico Madrid). La prospettiva migliore potrebbe essere rappresentata dal Porto. Ma è chiaro che la strada per Dzeko e compagni è in salita e non sarà facile confermare la splendida semifinale raggiunta lo scorso anno dai giallorossi.

CHAMPIONS LEAGUE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

PRIMA FASCIA

Borussia Dortmund

Barcellona

Psg

Porto

Real Madrid

JUVENTUS

Manchester City

Bayern Monaco

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid

Tottenham

Liverpool

Schalke 04

ROMA

Ajax

Lione

Manchester United