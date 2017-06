Champions, panico a Torino tra tifosi Juventus a Piazza San Carlo: 600 feriti

Champions League: la cronistoria dei fatti di piazza San Carlo



La finale Real-Juve e' stata seguita da circa 30mila persone accalcate a piazza San Carlo. Fin dall'inizio gli organizzatori hanno piu' volte richiamato inutilmente tifosi indisciplinati che si erano arrampicati sui lampioni e sulla statua equestre di Emanuele Filiberto al centro della piazza. Prima della gara alcuni tifosi avevano anche acceso fumogeni e lanciato lattine di birra verso il maxischermo. In piazza a molti tifosi e' stato consentito di portare bottiglie di vetro e la gran parte dei ricoverati in ospedale lamenta ferite da taglio. Anche al pareggio di Mandzukic altri tifosi hanno acceso fumogeni in piazza. Il panico si e' scatenato poco dopo il 3-1, intorno alle 22,15. Testimoni, posizionati nei pressi del caffe' Torino, hanno riferito di esplosioni, probabilmente dovute a petardi. Si e' sparsa la voce di un attentato ed e' cominciato il fuggi fuggi, soprattutto verso il maxischermo e verso i portici laterali. La piazza, dopo il 3-1, si e' progressivamente svuotata e sono rimasti sul terreno centinaia di zaini, cocci di vetro, scarpe, borse, portafogli. In azione alcuni sciacalli, fermati da cittadini intervenuti volontariamente senza l'apporto delle forze dell'ordine. Gli stessi cittadini hanno creato dei mucchi per radunare tutti gli oggetti personali sparsi nella piazza. Dopo la partita evidenti tracce di sangue erano sul selciato, non solo a piazza San Carlo, ma addirittura a via Roma fino alla stazione di Porta Nuova.



Champions, panico a Torino tra tifosi Juve a Piazza San Carlo: oltre 600 feriti

Scene di panico tra i tifosi della Juventus, a Torino, che scappano di corsa da piazza San Carlo, dove stavano guardando la finale di Champions League (persa 4-1 dallaa squdra bianconera contro il Real Madrid) da uno dei maxi schermi allestiti dalla città. Molti sono rimasti travolti dalla calca della gente. Almeno 600 le persone rimaste ferite. La maggior parte dei 600 tifosi juventini feriti è stata curata per contusioni o per tagli che si sono procurati cadendo per terra nella calca. Le ambulanze hanno trasportanto i feriti anche negli altri ospedali cittadini, tra cui il Cto. Ma ci sono 4 o 5 in codice rosso. Una ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale Molinette per le ferite riportate nella calca: ha un trauma toracico per lesioni da schiacciamento.Pure un bambino con trauma cranico e toracico: è in prognosi riservata al Regina Margherita.



Champions, panico a Torino tra tifosi Juve a Piazza San Carlo: 600 feriti. Il questore: "Forse colpa di un petardo"



"Potrebbe essere stato un petardo, fatto esplodere forse in modo incosciente, a scatenare il panico" tra i tifosi. Lo ha spiegato il questore di Torino, Angelo Sanna, che coordina le attività necessarie ad accertare quanto accaduto.



Juventus, Agnelli: solidarietà ai feriti di piazza San Carlo a Torino



"Ho saputo che a Torino ci sono stati incidenti nella piazza di Torino, non ho informazioni precise sulla dinamica, ma vorrei esprimere la mia solidarietà a chi è rimasto ferito": lo ha detto da Cardiff il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, a Mediaset Premium. Informato delle prime ricostruzioni, Agnelli ha "inviato un abbraccio" alle persone coinvolte.

Champions, panico a Torino tra tifosi Juve a Piazza San Carlo: 600 feriti. "Sembrava l'Heysel"

"Sono sconvolto, sembrava l'Hysel", ha detto un anziano tifoso della Juventus mentre si allontanava in lacrime dal centro di Torino. "Sembrava l'Heysel, io c'ero", le parole che pronuncia prima di voltarsi e andare via.





Champions: sindaca Torino Appendino, "scossa, monitoriamo situazione"



"Sono scossa per quanto successo in piazza San Carlo, a #Torino, e vicina alle persone coinvolte. Monitoriamo la situazione minuto per minuto". Lo scrive su Twitter la sindaca di Torino, Chiara Appendino



Torino, P.zza S. Carlo dopo la paura: chiazze di sangue, scarpe e zaini abbandonati, bidoni divelti. VIDEO