Champions, Tottenham-Liverpool: la sensuale invasione di Kinsey Wolanski

La finale di Champions League tra Tottenham-Liverpool (vinta 2-0 dalla squadra di Klopp) ha avuto un fuoriprogramma. Al 18° del primo tempo una ragazza con un costume succinto ha fatto irruzione sul terreno di gioco prima di essere allontanata dagli steward, sotto lo sguardo dei giocatori delle due squadre e dei tifosi presenti al Wanda Metropolitano. Le telecamere dell'Uefa l'hanno ripresa per un istante, poi le immagini sono state oscurate.

Champions League: chi è Kinsey Wolanski, la donna che ha fatto invasione di campo in finale Tottenham-Liverpool

La bella bionda è Kinsey Wolanski (in arte Kinsey Sue), 23enne modella (in passato protagonista delle copertine delle celebri riviste Sport Illustrated, Maxim e FHM), attrice (ha recitato nel film “Slasher Party”) e compagna di Vitaly Zdorovetskiy (noto Youtuber, il suo canale ha quasi 10 milioni di follower ed ex attore a luci rosse), il proprietario del sito web per adulti Vitaly Uncensored che la ragazza ha voluto promuovere con la sua invasione.

Kinsey Wolanski ha anche guadagnato centinaia di migliaia di follower in pochi minuti, arrivando ormai a puntare il milione di fans su Instagram.