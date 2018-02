Chelsea, Antonio Conte a rischio: esonero? Per ora è salvo. I rumors

CHELSEA, ANTONIO CONTE NON VIENE ESONERATO. SALVA PANCHINA, CDA CHELSEA RINNOVA FIDUCIA

Antonio Conte resta sulla panchina del Chelsea. All'indomani della pesante sconfitta per 4-1 subita sul campo del Watford il Consiglio di Amministrazione del club londinese ha deciso di non esonerarlo ma di rinnovargli la fiducia, sebbene a tempo. Secondo il club al momento non ci sono infatti le condizioni per allontanare il tecnico salentino da Stamford Bridge con il Chelsea quarto in classifica e ancora in corsa in Champions League e FA Cup. A favore di Conte anche l'appoggio del capitano Gary Cahill.

Chelsea, Antonio Conte a rischio. Abramovic valuta l'esonero

Diciannove punti di distacco dal Manchester City capolista e una pesante sconfitta subita ieri sera nel posticipo della 26esima giornata di Premier League per 4-1 contro il Watford. Si complica ulteriormente il cammino di Antonio Conte al Chelsea, a quanto riporta oggi il britannico 'The Sun', il rapporto con il proprietario dei 'blues' Roman Abramovich è ormai logoro e il magnate russo starebbe pensando a una alternativa per la panchina del club londinese.

Chelsea esonera Antonio Conte? Le voci su Luis Enrique

In questi giorni sono girate voci che danno l'ex allenatore del Barcellone, Luis Enrique in pole position, per una eventuale sostituzione di Antonio Conte al Chelsea. Il nome di Carlo Ancelotti viene visto come un'alternativa in seconda fila.

Chelsea esonera Antonio Conte? "Ho la coscienza pulita"

"Io lavoro, ho la coscienza pulita, non sono preoccupato perché lavoro al 120%" ma se questo non basta è ok. Altrimenti vuol dire che il club deve trovare un'altra soluzione", ha detto Antonio Conte dopo il sesto ko in campionato.

Chelsea-Antonio Conte, crisi in Premier League e Champions League a rischio

Il Chelsea di Antonio è quarto in Premier League: i blues ormai hanno abdicato alla lotta per il titolo (che detengono). Il Manchester City di Guardiola ha 19 punti di vantaggio (69 a 50). A rischio anche la zona Champions League: è bagarre con il Liverpool terzo a +1, il Tottenham quinto a -1 e un Arsenal che può rientrare in gioco nella volata finale (a quota 45). in più gli ottavi di Champions portano preoccupazioni alla dirigenza del Chelsea: non aver vinto il girone (portato a casa dalla Roma) ha avuto effetti molto negativi, con il sorteggio che ha portato all'accoppiamento con il Barcellona.