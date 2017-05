Chelsea, Antonio Conte e il regalo per la Premier League: Morata



Antonio Conte non lascia, ma raddoppia: con la vittoria del Chelsea in Premier League potrà poi programmare il futuro dei blues in Champions League. Ecco Alvaro Morata al centro dell'attacco. Secondo 'The Sun' Roman Abramovic per superare la concorrenza di diversi top club europei sono disposti a mettere sul tavolo 60 milioni di euro.



CHELSEA, IL PIANO DI MERCATO: VIA DIEGO COSTA E DENTRO MORATA



Il Chelsea come noto perderà Diego Costa (destinato ad accettare le proposte indecenti dalla Cina) e vede in Morata il giocatore giusto per sostituirlo: giovane, di talento, ottimo senso del gol (13 reti in 15 presenze quest'anno nel Real Madrid) e pupillo di Antonio Conte ai tempi della Juventus.



MORATA AL CHELSEA, LA PRIMA MOSSA ANTI-INTER PER TENERE ANTONIO CONTE



Una mossa di mercato che può essere visto anche come un primo tassello nel processo di rinnovo del contratto per il tecnico salentino, oggetto di una corte spiegata da parte dell'Inter: Suning lo vede come l'allenatore giusto per il rilancio del club nerazzurro ed è pronta un'offerta d'ingaggio in doppia cifra. Ma il Chelsea ha deciso di blindare Antonio Conte e lui nelle scorse ore ha ribadito la sua volontà di rimanere a Londra.



MORATA, OFFERTE DA CINA E INTERESSE MILAN. MA IL CHELSEA E' AVANTI



Alvaro Morata piace tantissimo al nuovo Milan e avrebbe ricevuto un'offerta da 35 milioni proveniente dalla Cina, dove però finirebbe per uscire dai radar del grande calcio mondiale a soli 22 anni. Il Chelsea è avanti nella corsa all'attaccante spagnolo, ammesso che il Real Madrid decide davvero di venderlo.