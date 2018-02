Chelsea, Antonio Conte: non so come fanno gli altri a farsi prendere campioni

A Londra tengono banco le "tegole" Morata e Antonio CONTE. In particolare l'ultima battuta rilasciata ai media dall'ex ct azzurro desta preoccupazione fra i tifosi dei "blues", che temono un imminente divorzio fra la societa' di proprieta' di Abramovic e l'allenatore nato a Lecce. "Devo ancora migliorare parecchio: sono un po' un disastro. Dovro' parlare con gli altri tecnici per capire come fanno a convincere i rispettivi dirigenti a spendere tanti soldi per comprare diversi campioni": questa la recente frase ironica e al contempo polemica di CONTE, indirizzata chiaramente alla propria societa'.

CHELSEA. MORATA E' UN MISTERO, FUORI PER SCELTA TECNICA?

Non c'e' pace nel Chelsea che, dopo aver conquistato nella passata stagione la Premier League, e' sempre al centro di polemiche e voci di mercato. Come se non bastassero i rumors sul futuro, sempre in bilico, di Antonio Conte, ecco montare il 'caso' Alvaro Morata. Galeotto un video postato su Instagram dalla moglie dell'ex attaccante juventino, Alice Campello, in cui la coppia balla divertita con lo spagnolo che solleva la consorte tra le sue braccia. Nulla di particolare se non fosse che Morata e' ufficialmente fuori per un problema alla schiena. "Non posso dire se stara' fuori un giorno, un mese, o per il resto della stagione. Sono un po' preoccupato, ha un problema alla spalla e stiamo cercando di risolverlo", aveva detto poco prima, in conferenza stampa, Conte. La danza di Morata ha pero' fatto sollevare forti dubbi sulla veridicita' delle sue condizioni, avanzando l'ipotesi, rafforzatasi sui social, che l'ex bianconero resti ai margini dei Blues piu' per una scelta tecnica che per questioni fisiche. Un 'mistero' che il club londinese farebbe bene a svelare prima che il finale di stagione entri nel vivo.