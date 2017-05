Chelsea trionfa in Premier League, Conte: "Ora la Fa Cup". E sulla svolta...

Chelsea vince la Premier League, Conte: "Ora vinciamo la Fa Cup"

Antonio Conte conquista il trono inglese Il tecnico salentino ha vinto il titolo in Premier League al primo anno sulla panchina del Chelsea. La matematica certezza del trionfo blues è arrivata grazie all'1-0 sul campo del West Bromwich (gol di Michy Batshuayi nel finale). Sono 87 punti in 36 mach giocati, per il Tottenham non ci c'è più alcuna chance di recuerare. "I giocatori hanno mostrato la volontà di fare qualcosa di grande. La vittoria è per loro. Adesso l'importante è riposare", spiega Conte dopo il 4° titolo nazionale vinto in carriera (oltre a questo i 3 scudetti consecutivi con la Juventus). Ora però l'allenatore italiano guarda al double: "E' una grande stagione ma per renderla fantastica dobbiamo vincere la Fa Cup".

"A loro va tutto il mio ringraziamento per l’impegno, la qualità del lavoro e la pazienza - continua Antonio Conte -. Dopo questa vittoria dobbiamo essere felici e contenti di questo anno. Per me è bellissimo vincere al primo anno in Inghilterra. Dopo questo trionfo penso che dobbiamo solo essere felici per l'annata. Ringrazio anche i tifosi e il mio staff, hanno fatto davvero un lavoro fantastico. Non abbiamo avuto tanti infortuni e questo è per merito loro".



CHELSEA,TRIONFO IN PREMIER LEAGUE. ANTONIO CONTE: "SVOLTA CON IL 3-4-3"



Conte torna sulla decisione che ha dato la svolta all'annata: la scelta di passare con la difesa a 3 dopo le prime giornate di campionato in cui il Chelsea aveva faticato molto e imbarcato troppi gol: "Quella decisione ha cambiato la nostra stagione. Dovevamo modificare qualcosa e trovare un modulo diverso per la squadra - conclude -. Nella mia testa c'era l'opzione di giocare con il 3-4-3 perché sapevo di avere dei giocatori giusti".

Dedica finale: "Alla mia famiglia, perché non è stato un anno facile per loro. Mi sono stati molto vicini nei momenti più delicati".