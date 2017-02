Antonio Conte e Diego Costa

Chelsea, Diego Costa ha l'accordo record in mano: va in Cina a luglio



Diego Costa andrà in Cina a fine stagione dopo che già a gennaio il Chelsea e Antonio Conte avevano sventato il suo addio anticipato. Secondo la radio spagnola Cadena Ser, l'attaccante (naturalizzato) spagnolo ha già un accordo con un club cinese e la prossima stagione giocherà nella Super League. Per Diego Costa è pronto un ingaggio da record: 30 milioni di euro all'anno.



DIEGO COSTA IN CINA, IL CHELSEA NON RILANCIA



Dal Chelsea non arrivano commenti, ma in Spagna non hanno dubbi che il futuro di Diego Costa sarà in Cina. Da capire quale club: nelle scorse settimane era stato Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro a chiamarlo, ma potrebbe tranquillamente essere un'altra la squadra che lo accoglierà in estate.

Il Chelsea sa di non poter rilanciare sui 30 milioni di ingaggio e si sta muovendo per regalare a Conte un sostituto all'altezza. Prima però Diego Costa dovrà aiutare i blus a conquistare il titolo della Premier League con la squadra di Abramovic che viaggi a +9 su Tottenham e Arsenal e +10 sul Liverpool.