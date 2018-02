Chelsea disastro per Antonio Conte: Bournemouth mette in ginocchio i blues 0-3

Tonfo casalingo del Chelsea di Antonio Conte che non approfitta del turno casalingo per raggiungere in classifica il Manchester United di Mourinho, anch'esso perdente nei match della 25esima di Premier League disputati stasera. Allo Stamford Bridge si impone per 0-3 il Bournemouth con gol tutti nella ripresa di Wilson, Stanislas e King. Lo United perde in casa del Tottenham 2-0, mentre nessun problema per la capolista Manchester City che liquida senza fatica il West Bromwich grazie alle reti di Fernandinho nel primo tempo, De Bruyne ed Aguero nella ripresa. Sconfitta per il Leicester in casa dell'Everton, il resto tutti pareggi.

Chelsea di Antonio Conte flop con il Bournemouth. A rischio anche la zona Champions League

Tornando al ko della squadra di Antonio Conte, hanno pesato i problemi in attacco: Morata acciaccato, Batshuayi andato via in direzione Borussia Dortmund, Giroud arrivato soltanto in tempo per essere presentato (assieme all’ex romanista Emerson) nell’intervallo. Ora però al di là dell'addio ai sogni di bissare la Premier League (non da oggi) con il Manchester City a +18, a rischio anche la zona Champions: con il Tottenham quinto a -2 del Chelsea di Antonio Conte.

PREMIER LEAGUE RISULTATI 25° GIORNATA

MARTEDI' Swansea City - Arsenal 3-1 West Ham - Crystal Palace 1-1 Huddersfield - Liverpool 0-3 MERCOLEDI' Chelsea - Bournemouth 0-3 Everton - Leicester City 2-1 Newcastle - Burnley 1-1 Southampton - Brighton 1-1 Manchester City - West Bromwich 3-0 Stoke City - Watford 0-0 Tottenham - Manchester Utd 2-0 CLASSIFICA: Manchester City 68 punti; Manchester Utd 53; Chelsea, Liverpool 50; Tottenham 48; Arsenal 42; Burnley 35; Leicester 34; Everton 31; Bournemouth 28; Watford, West Ham 27; Crystal Palace 26; Huddersfield, Newcastle, Brighton, Stoke City 24; Swansea, Southampton 23; West Browmich 20.