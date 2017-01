Chelsea ko con il Tottenham. Antonio Conte: "Diamo fastidio a qualcuno"



Il Chelsea perde al White Hart Lane contro il Tottenham: 2-0 (doppietta di Alli) che condanna i blues alla sconfitta a 102 giorni dall'ultimo ko (contro l'Arsenal) e interrompe a 13 la striscia quasi record di vittorie consecutive in Premier League, Ora i Blues sono a +5 punti sulla seconda.



CHELSEA KO CON IL TOTTENHAM, ANTONIO CONTE: "FELICI PER LE 13 VITTORIE CONSECUTIVE"



"Bisogna essere contenti perché abbiamo fatto una striscia di 13 vittorie e in questo campionato non è facile. Adesso continuiamo a lavorare"



CHELSEA KO CON IL TOTTENHAM, ANTONIO CONTE: "DIAMO FASTIDIO A QUALCUNO, E' NORMALE"



"Arriviamo dal decimo posto dell'anno scorso - spiega Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport a fine gara -, i giocatori sono quasi gli stessi. Rumore dei nemici? Nessuno pensava che fossimo così in alto, è normale quindi dare fastidio a qualcuno". "Quest’anno Chelsea fa parte di quelle squadre che non dovevano lottare per il titolo - continua -: l'allenatore è nuovo, i giocatori gli stessi, il mercato non era soddisfacente. Il fatto che siamo dove siamo dà fastidio a qualcuno. Ma noi vogliamo continuare a dare fastidio".