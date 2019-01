Chelsea prende Pulisic: Sarri non lo sapeva. Blues regno di Marina Granovskaia

Chelsea, Sarri e le prime critiche inglesi

Maurizio Sarri vive i primi problemi da quando è alla guida del Chelsea. Intanto le critiche che gli sono piovute addosso da media e alcuni addetti ai lavori nei giorni scorsi. "Sarriball è semplicemente noioso... un tiki taka senza gol, roba da allenamento", si è letto su The Sun. "Mi sono chiesto cosa fosse questo Sarri-ball ed è dare la palla a un centrale di difesa, che la dà a un centrocampista che la sa giocare, che poi cerca di controllare il gioco. Non credo che sia nulla di nuovo, no?. Succede da quando è nato il calcio", le parole dell'ex bandiera e bomber del Newcastle Alan Shearer ai microfoni della BBC. E ancora. "The pride of London" si sofferma anche sulla gestione di Sarri che non convince: "Mancano rotazioni per quei giocatori insufficienti. Marcos Alonso ha faticato nelle ultime settimane, ma continua ad essere preferito a Emerson. Così come Willian sempre impiegato, nonostante solo due gol in campionato, e Pedro sempre fuori quando era in condizione. Non c'è fiducia neanche nei giovani come Christensn, una sola partita iniziata, e Hudson-Odoi, nessuna. Loftus-Cheek è stato preso in considerazione solo dopo la tripletta al Bate. I giocatori devono rispettare le sue richieste tattiche, ma quanto sono impegnative? Il Sarriball ha bisogno di tempo, serve pazienza, ma forse proprio i giovani possono metabolizzare prima certi cambiamenti".

Chelsea prende Pulisic: Sarri non lo sapeva. Blues, comanda Marina Granovskaia

E poi c'è la gestione del calciomercato. Qui Sarri sta trovando problemi simili a quelli che a suo tempo hanno affrontato alcuni allenatori che si sono seduti sulla panchina del Chelsea prima di lui. Nulla di clamoroso o di grave però le direttive su cui si muove la società londinese sono chiare: niente manager all'inglese su certe decisioni, l'allenatore dà un parere, ma non è quello definitivo. "Dipende dal club, conoscono la mia opinione ma non dipende da me". E quando Sarri parla di board si riferisce Marina Granovskaia, amministratore delegato del Chelsea e braccio destro di Abramovich da circa vent'anni. E' lei la zarina che prende la decisioni in seno ai Blues. Un esempio che ha fatto molto rumore in queste ore è l'acquisto di Christian Pulisic 20enne esterno americano dal Borussia Dortmund per 64 milioni (arriverà in estate). E su questo colpo di mercato Sarri ha voluto essere chiaro: "L'ho scoperto ieri, ne parlai con la società un mese fa e diedi un giudizio positivo ma non sapevo altro", ha detto nei giorni scorsi l'ex tecnico del Napoli.

Chelsea-Sarri, Higuain, Cavani e il colpo in attacco nel mercato di gennaio

"Alla Società non ho chiesto giocatori, ma solo se vuole migliorare la squadra. Tutto qui". Sarri non chiede, ma un attaccante sarebbe ben gradito al mister del Chelsea, visti i problemi del gol che ha la squadra blues, che è stato bravo a inventarsi Kantè mezzala, ha trovato reti preziose dai centrocampisti e si affida al talento di Hazard. Però dai suoi bomber, Giroud e Morata ha avuto poco. Da qui le voci di dicembre su uno scambio tra lo spagnolo e Higuain, ipotesi oggi più lontana. Il Pipita sarebbe stato un acquisto che certo avrebbe fatto piacere a Sarri oggi e già quest'estate (quando il Chelsea non affondò il colpo con la Juventus e il Milan riuscì a concludere l'operazione di prestito con diritto di riscatto). Ora in Inghilterra si parla di un Chelsea che potrebbe andare su Cavani: il Matador sarebbe il miglior regalo di buon anno per l'allenatore napoletano (con Morata che potrebbe andare a Siviglia, ma c'è chi giura che spera ancora di ricevere una chiamata last minute dal Milan).

Chelsea-Sarri, la corsa Champions contro Arsenal e Manchester United

Già perchè il Chelsea di Sarri ha bisogno di un'iniezione di gol per allungare nello sprint che porta alla zona Champions. Attualmente i blues sono quarti, oggettivamente con chance minime di rientrare nella corsa per il titolo (-10 dal Liverpool e -6 dal Manchester City) e con l'ansia di avere un Arsenal agguerrito a tre punti (attenzione poi al Manchester United: sì a meno 6, ma che ha cambiato marcia dopo l'esonero di Mourinho: 5 vittorie tra campionato e FA Cup con Solskjær in panchina).

Chelsea, Sarri: "Barella? Fabregas deve andare, ma ci serve un sostituto"

Senza dimenticare che una falla si sta aprendo anche a centrocampo per Sarri. Fabregas ha ormai dato l'addio (direzione Monaco). Un addio su cui il tecnico è d'accordo. "Secondo me ha bisogno di andare, il rinnovo del nostro club per chi ha più di 30 anni è di un anno e lui ha un'offerta per due. Non voglio avere un giocatore come Cesc scontento in squadra". Ma un rinforzo gli servirà. In queste ore ci sono rumors sul talento del Cagliari Barella. "Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se Cesc vuole andare via restiamo solo in cinque (a centrocampo, ndr) e allora abbiamo bisogno di un sostituto", le parole dell'allenatore.