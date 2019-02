Chelsea: Sarri sotto attacco (tabloid, tifosi). E spunta la Roma a giugno

Chelsea: Maurizio Sarri sotto attacco (tabloid, tifosi)

Il duro ko subito dal Chelsea in Premier League contro il Bournemouth lascia i segni nel mondo blues, tutt'altro che certo di qualificarsi in Champions League per l'anno prossimo (quarto posto alla pari dell'Arsenal e il Manchester United è a due punti). Oltre alle critiche nei confronti di Higuain (zero tiri in porta al debutto in campionato, dopo un già opaco match in Coppa nei giorni precedenti), il vero imputato è il suo allenatore, Maurizio Sarri. Nel mirino dei tabloid d'oltremanica e dei tifosi c'è il tecnico del Chelsea.

Chelsea: Sarri, i tabloid e Hazard

Il Sun titola con un eloquente "It's a bad, bad situation" e sul suo sito pubblica un video di Sarri con alcuni tifosi del Chelsea all'esterno del Vitality Stadium di Bournemouth, dopo il 4-0 di martedì scorso. I supporter blues gli chiedono spiegazioni della dura sconfitta. Il Mirror rilancia i rumors su un rapporto logoro tra Sarri e alcuni suoi calciatori. Non dimentichiamo che nei giorni scorsi c'erano state tensioni pubbliche tra Sarri e la stella del Chelsea, Eden Hazard. “Io penso solo a giocare il mio calcio. Quello che dice l’allenatore non conta niente. Io mi concentro su quello che devo fare e cerco di fare il meglio per la squadra, aveva detto il talento belga a chi gli chiedeva se le parole del tecnico italiano rilasciate in precedenza lo avessero motivato. Parole che avevano fatto molto rumore in Inghilterra: “Al momento non è un leader, ma un gran giocatore – aveva detto Sarri -. E’ molto importante per noi ma è un calciatore individualista.

Chelsea-Sarri e l'acquisto di Higuain

In questa situazione può pesare anche l'acquisto di Gonzalo Higuain. Il Chelsea prendendo il Pipita (prestito di sei mesi con diritto di riscatto) ha derogato alla propria politica sull'arrivo degli over 30. Ora Sarri dopo questo 'regalo' fatto dal club nel mercato di gennaio dovrà centrare gli obiettivi rimasti al Chelsea: FA Cup, Carabao Cup (finale con il Manchester City), quarto posto Premier ed Europa League.

HIGUAIN E SARRI (foto Lapresse)



Chelsea, Sarri e le sirene della Roma

Nel frattempo in Italia girano indiscrezioni sul possibile arrivo di Sarri alla Roma a fine stagione. Potrebbe essere lui il dopo Di Francesco: il tecnico giallorosso in queste ore è stato confermato alla guida dei giallorossi malgrado il 7-1 accusato in Coppa Italia contro la Fiorentina e una stagione piena di alti e bassi. La linea della società giallorossa sarebbe di dargli la chance sino al termine della stagione e poi tirare le somme. Dovesse precipitare la situazione potrebbe tornare d'attualità il nome di Paulo Sousa (che però chiede garanzie anche per l'anno prossimo) o di qualche traghettatore (Christian Panucci oggi ct dell'Albania). La seconda ipotesi (o la conferma di Eusebio Di Francesco sino al 30 giugno) si sposano meglio con il possibile arrivo di Sarri.