Chelsea, Sarri via? Spiraglio per Massimiliano Allegri - Le opzioni dell'ex allenatore della Juventus

Un anno sabbatico, oppure la panchina di una big europea. Nel futuro immediato di Massimiliano Allegri ci sono queste tre opzioni, almeno secondo il giudizio degli analisti Snai. Lo stesso tecnico toscano, dopo l'addio alla Juventus, aveva ventilato l'ipotesi di un anno di stop, tant'è che la prima opzione considerata sul tabellone delle quote è proprio quest'ultima, data a 1,75. Ma le tentazioni in giro per l'Europa sono tante, soprattutto ora che potrebbe liberarsi un posto al Chelsea, con Maurizio Sarri probabile partente. L'opzione Blues, riferisce Agipronews, è data a 4,50, mentre pagherebbe 8,00 un ritorno al Milan, ora che Gattuso ha lasciato. A 10,00 si punta sul Bayern Monaco, mentre pagherebbe 15,00 l'approdo al Manchester United. Nelle scorse ore la stampa spagnola ha accostato anche al Barcellona, ma il club blaugrana alla fine ha deciso di confermare Ernesto Valverde e preparare una rivoluzione a livello di squadra.