Chelsea, vendetta di Antonio Conte: travolto l'Arsenal. Fuga in Premier League



Chelsea-Arsenal 3-1, vittoria strepitosa dei blues. Antonio Conte cancella l'umiliazione subita all'andata dell'Emirates Stadium(il momento più basso della sua strepitosa avventura sin qui a Londra) e va sempre più in fuga in Premier League.



CHELSEA-ARSENAL 3-1. TRIONFO DI ANTONIO CONTE E SALUTO A LAMPARD



Il CHELSEA, battuto all'andata 3-0 (match chiuso nel primo tempo con i 3 gol che uccisero i blues) stende l'Arsenal 3-1 e porta a 12 i punti di vantaggio sulla squadra di Wenger - in tribuna per squalifica - quando mancano 14 giornate alla fine. In uno Stamford Bridge che saluta l'addio al calcio Frank Lampard (la curva ha dedicato una gigantografia al centrocampista inglese con tanto di numero 211, i gol realizzati con la maglia dei Blues), la squadra di Conte ci mette 13 minuti per sbloccare la gara.



CHELSEA-ARSENAL 3-1, I GOL



Cross dalla destra per l'incornata di Diego Costa che colpisce la traversa, arriva l'ex viola Marcos Alonso che sempre di testa mette alle spalle di Cech. Nella ripresa, all'8', il raddoppio splendido di Hazard che prende palla a centrocampo e si invola verso la porta dei Gunners con una fuga esaltante. A cinque minuti dalla fine, è l'ex di turno, Fabregas, che chiude su un rinvio disastroso di Cech e deposita la palla in rete con un delizioso pallonetto. Al 91' l'inutile gol di Giroud utile solo per le statistiche.

RISULTATI 24^ GIORNATA SABATO CHELSEA - Arsenal 3-1 Crystal Palace - Sunderland ore 16 Everton - Bournemouth " Hull City - Liverpool " Southampton - West Ham " Watford - Burnley " West Bromwich - Stoke City " Tottenham - Middlesbrough ore 18.30 DOMENICA Manchester City - Swansea ore 14.30 Leicester City - Manchester Utd ore 17 CLASSIFICA: CHELSEA 59 punti; Arsenal, Tottenham 47; Liverpool, Manchester City 46; Manchester United 42; Everton 37; West Bromwich 33; Burnley, Stoke City 29; West Ham 28; Watford, Southampton 27; Bournemouth 26; Swansea, Leicester, Middlesbrough 21; Crystal Palace 19; Hull City 17; Sunderland 16.