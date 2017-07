Ciclismo, paura al Giro donne: Cretti cade ed è in prognosi riservata

La ciclista Claudia Cretti è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale "Rummo" di Benevento a seguito di una caduta avvenuta nel corso della settima tappa del GIRO rosa da Isernia a Baronissi (Salerno) di 141,980 km.

Claudia Cretti "è caduta in un tratto in discesa, quando la velocità sfiorava i 90 km/h. Adesso le sue condizioni sono molto gravi e l'atleta è in prognosi riservata, perché si temono danni cerebrali". Così, in una nota, la Valcar-Pbm, la squadra della 21enne di Costa Volpino finita in ospedale. "Chiediamo gentilmente di rispettare le persone direttamente coinvolte nella vicenda: la famiglia dell'atleta in primis, e poi tutte le nostre atlete che sono molto scosse per quanto avvenuto. Daremo informazioni su questa vicenda e sui suoi sviluppi, anche per evitare la diffusione di notizie false o non precise", ha concluso il team.