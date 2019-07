Ciclismo, Tour de France: Ciccone si prende la maglia gialla

Giulio Ciccone ha conquistato la maglia gialla al Tour de France. Il corridore abruzzese della Trek Segafredo, secondo nella sesta tappa con arrivo in quota a La Planche Des Belles Filles alle spalle di Dylan Teuns (Bahrain-Merida), si consola alla grande scavalcando in testa alla classifica generale il francese Julian Alaphilippe (Quick Step).

In classifica generale ora Ciccone ha 6'' di vantaggio su Alaphilippe e 32'' su Teuns, che lo ha beffato nella volata a due per il successo di tappa. E' stata un finale di giornata difficile per Vincenzo Nibali e Fabio Aru, due attesi protagonisti dopo le rispettive vittorie a La Planche Des Belles Filles nel 2014 e 2017. Nella prima frazione di montagna il siciliano della Bahrain Merida ha tagliato il traguardo con un ritardo di 2'35'', il sardo della Uae Emirates a 2'46''. Nibali è ora ventesimo in classifica a 1'56'' da Ciccone, mentre Aru è 29esimo a 3'25''.